Пензенцы вновь пожаловались на отключение отопления

17.01.2024 | 20:32

Вечером среды, 17 января, жители двух районов Пензы пожаловались в Сети на остывающие батареи. Похолодало в нескольких домах на ГПЗ-24 и на Маяке.

Чуть теплыми стали батареи в многоэтажках на Антонова, 9, 54, и на Измайлова, 73. Также понизилась температура радиаторов на Фабричной, 7, Тарханова, 13 и 15.

По словам местных жителей, в ресурсоснабжающей организации им ответили, что на ГПЗ произошел скачок напряжения, после чего встала автоматика в котельной. Проблему решили, уют вернется, когда нагреется теплоноситель.

Отключение отопления для Пензы не редкость. 16 января радиаторы совсем остыли во многих домах Арбекова. По причине порыва на магистральной сети была остановлена работа котельной.

15 января из-за аварии были вынуждены мерзнуть в своих квартирах жители домов № 76, 78, 82, 84, 86, 88, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168 на проспекте Строителей.

11 января искать способы согреться пришлось жителям Шуиста. Из-за ремонта на сетях без отопления оказались 35 многоквартирных домов на Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также 2 детских сада и школа.