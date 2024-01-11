На Шуисте без отопления остались 35 многоквартирных домов

11.01.2024 | 18:45

«Теперь уже и на Шуисте рвануло отопление», - оповещают жители Железнодорожного района Пензы в телеграм-каналах. Первое сообщение о ЧП появилось в 15:23.

«Чаадаева, 113, отключили отопление в связи с чем? На улице зима!», «Дома дубильник невыносимый», «На Чаадаева, на Пензе-2 отрубили отопление», - пожаловались горожане.

«В ЦТП возле Чаадаева, 101а, прорыв и протечка. Шпарит вода и вытекает на улицу», - сообщил в 17:35 очевидец.

Люди надеются, что ресурс появится в ближайшие часы. «Звонила в управляшку, ничего толком не объясняют. Сказали, что утечка воды, якобы аварийная ситуация и должны устранить до 21:00», «Обещали в 20.00, будем надеяться, но терзают смутные сомнения, судя по срокам устранения предыдущих аварий», - поделились жители Шуиста.

Ситуацию прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. «В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях до 20:00 11 января будет отключено отопление в 35 многоквартирных домах по улицам Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также в 2 детских садах и 1 школе. Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления подачи ресурса», - уточнили специалисты.