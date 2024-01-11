Сетевое издание|18+|Четверг|11 янв 2024|20:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-19oC
-18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На Шуисте без отопления остались 35 многоквартирных домов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Теперь уже и на Шуисте рвануло отопление», - оповещают жители Железнодорожного района Пензы в телеграм-каналах. Первое сообщение о ЧП появилось в 15:23.

«Чаадаева, 113, отключили отопление в связи с чем? На улице зима!», «Дома дубильник невыносимый», «На Чаадаева, на Пензе-2 отрубили отопление», - пожаловались горожане.

«В ЦТП возле Чаадаева, 101а, прорыв и протечка. Шпарит вода и вытекает на улицу», - сообщил в 17:35 очевидец.

Люди надеются, что ресурс появится в ближайшие часы. «Звонила в управляшку, ничего толком не объясняют. Сказали, что утечка воды, якобы аварийная ситуация и должны устранить до 21:00», «Обещали в 20.00, будем надеяться, но терзают смутные сомнения, судя по срокам устранения предыдущих аварий», - поделились жители Шуиста.

Ситуацию прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. «В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях до 20:00 11 января будет отключено отопление в 35 многоквартирных домах по улицам Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также в 2 детских садах и 1 школе. Энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления подачи ресурса», - уточнили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте