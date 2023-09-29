Пензенцы предложили сделать туалет на набережной платным

29.09.2023 | 20:22

Пензенцев возмущает непристойное поведение хулиганов, портящих новые туалеты на набережной Суры. В качестве способа борьбы с ними горожане предложили брать плату за вход.

Своим мнением люди поделились на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

«Наверное, придется нанимать человека и делать туалет платным... Чтобы эти нелюди ходили «в кусты», как привыкли», - высказалась пользовательница Марина С.

Ее поддержала другая горожанка - Татьяна М.

«Было изначально известно, что все бесплатное через день, неделю разломают, разобьют. В ТЦ бесплатный туалет, но там все проплачивают арендаторы, а здесь нагрузка на город. Все надо делать платным, чтобы люди убирались, следили. Тогда, может, порядок будет», - отметила она.

К обсуждению подключились и мужчины. Один из них заявил, что надо привлекать хулиганов к ответственности, а не делать услугу платной для всех горожан. Другой подчеркнул, что за объектами нужно лучше следить.

«Почему в бесплатном туалете парка «Союз», который открылся на год или два раньше, ничего не ломают? Может, там за ним приглядывают?» - предположил он.

Туалеты на набережной открылись 3 сентября. Горожане ждали их несколько месяцев, но почти сразу же кто-то разрисовал стену и сорвал с петель дверь в одной из кабинок. Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз. Потом снова разрисовали мужскую кабинку и вышибли дверь в женской.