Пензенец рассказал в Сети о летающей палатке

26.08.2023 | 14:21

В субботу, 26 августа, в Пензе был замечен необычный летающий объект. Об этом рассказал горожанин в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном снимке видно, что рядом с парковкой, на которой стоят несколько машин, лежит опрокинутая легкая конструкция, предназначенная для розничной торговли.

«65-летия Победы, летает палатка. Зацепила Logan и «Приору», - предупредил автор снимка.

«Эх, если был бы рядом, разобрал бы ее и забрал себе», - пошутил один из комментаторов.

Ранее в Пензенской области были случаи, когда ветер опрокидывал остановочные павильоны.

Несколько инцидентов отмечено в областном центре: на улице Тепличной, где остановка рухнула на «Ниву», в Терновке и микрорайоне Заря. Подобные ЧП зафиксированы в селе Трескино Городищенского района и в Кузнецке, где конструкция придавила автомобиль.

Фото vk.com/sova_penza.