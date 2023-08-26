Пензенец рассказал в Сети о летающей палатке

В субботу, 26 августа, в Пензе был замечен необычный летающий объект. Об этом рассказал горожанин в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованном снимке видно, что рядом с парковкой, на которой стоят несколько машин, лежит опрокинутая легкая конструкция, предназначенная для розничной торговли.
«65-летия Победы, летает палатка. Зацепила Logan и «Приору», - предупредил автор снимка.
«Эх, если был бы рядом, разобрал бы ее и забрал себе», - пошутил один из комментаторов.
Ранее в Пензенской области были случаи, когда ветер опрокидывал остановочные павильоны.
Несколько инцидентов отмечено в областном центре: на улице Тепличной, где остановка рухнула на «Ниву», в Терновке и микрорайоне Заря. Подобные ЧП зафиксированы в селе Трескино Городищенского района и в Кузнецке, где конструкция придавила автомобиль.
Фото vk.com/sova_penza.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀