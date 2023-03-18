Павильон на Тепличной упал из-за слабого крепления

18.03.2023 | 18:00

«Нива» приняла удар на себя - остановочный павильон на улице Тепличной упал на отечественный автомобиль. Местные жители говорят: хорошо, что это случилось в ночные часы, когда ни людей, ожидающих транспорт, ни пешеходов на тротуаре рядом с конструкцией не было.

Поднимать ее - задача сотрудников «Пензавтодора».

«Директор прислал фотографии, мы прибыли ликвидировать последствия. Была на шести анкерных креплениях, по технологии», - показал мастер участка МБУ Евгений Маляев.

«Анкера маленькие, так никто не делает. Она должна быть уплотнена, под нее площадку надо отливать, а так в песок закрутили, все и упало. Хоть шесть анкеров, хоть десять - смысла никакого», - прокомментировал житель Пензы.

Очевидец, как только заметил упавший павильон (это было еще ночью), сразу сообщил в «Службу 112». По словам молодого человека, это не первое ЧП с остановкой. Конструкция будто притягивает неприятности.

«Еще до этого загнутая стояла - фура свернула, когда разворачивалась. Месяца два стояла, потом поменяли», - рассказал горожанин.

Однако простоял павильон недолго. По какой причине он завалился набок, еще будут выяснять. А вот владельцу пострадавшего автомобиля предстоит оценить нанесенный ущерб.