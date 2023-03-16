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Общество

В Пензе определили участок для новой городской свалки

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В Пензе свалка на улице Осенней, в народе именуемая Чемодановской, будет принимать твердые коммунальные отходы до 2028 года.

О сроке эксплуатации мусорного полигона в четверг, 16 марта, на заседании комиссии гордумы рассказал начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов.

Он заявил, что после 2028 года в качестве полигона можно будет использовать территорию поблизости.

«Этот вариант рассматривается сейчас нашим управлением», - пояснил Усманов.

Что касается строительства мусороперерабатывающего завода в районе Степановки, то пока никакие даты не определены.

О том, что существующий полигон заполнится в течение ближайших шести лет, сообщалось в конце прошлого года. По состоянию на ноябрь наполняемость свалки составляла 80,8%. Впрочем, цифры за последние годы звучали разные.

Так, в 2021-м представитель регионального минлесхоза заявил, что, по данным МУП по очистке Пензы за 2020 год, Чемодановский полигон заполнен на 66%. В декабре 2019-го свалка на улице Осенней была заполнена на 94%.

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