Для Чемодановской свалки определят санитарно-защитную зону

21.03.2023 | 10:16

Свалка на окраине Пензы, именуемая Чемодановской, существует много лет, но только сейчас чиновники задумались над установлением санитарно-защитной зоны.

«Город и ближайшие населенные пункты страдают не один десяток лет. Совсем рядом находятся Чемодановка, Монтажный, город Заречный и другие, а до дачных участков менее 30 метров. А многие там живут постоянно под боком у свалки, как такое возможно? Восточное кладбище, где посетителям весь летний сезон приходится сталкиваться со свалочными ароматами!!!

Почему мусорная реформа сорвана? Где новый полигон ТКО, который по планам должен быть сдан в 2023 году??? Долго областная власть будет отмалчиваться и пускать вопросы экологии для 700-тысячной агломерации на самотек? Вы считаете нормальным такие решения? Напомню, полигон ТКО Чемодановка работает с 1958 года!» - высказался пользователь Александр В. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Получить ответы на все свои вопросы мужчина не смог, но кое-что все же прояснилось.

«В настоящее время МУП по очистке города Пензы проводит подготовку документов по установлению санитарно-защитной зоны в соответствии с действующим законодательством», - ответил представитель регионального правительства.

Ранее сообщалось, что свалка на улице Осенней будет принимать отходы до 2028 года. Затем, по словам начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова, в качестве полигона можно будет использовать территорию поблизости.