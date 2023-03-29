Пензенец назвал парковку на Байдукова процветающим свинством

29.03.2023 | 14:55

Проблема стихийной парковки на улице Байдукова никак не решается. Такой вывод сделал житель областного центра Дмитрий, написавший в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ».

«Более пяти лет администрация города не обращает внимание на свинство, которое процветает и разрастается на газона на улице Байдукова от технологического университета до НПО «Рубин», - возмутился мужчина.

По его словам, ежедневно на газонах паркуются 15-20 водителей. Грязь попадает на тротуар и проезжую часть.

Он поделился с редакцией снимками загрязненной пешеходной части и сырого газона с многочисленными следами шин.

«От администрации одни отписки и обещания, проблема не решается никак. Жаль, что Пенза превращается в никому не нужный город, погрязший в грязи и безразличии самих людей, которые в нем живут», - посетовал Дмитрий.

Пензенец не в первый раз поднимает эту тему. За парковку на газоне полагается штраф, однако водителей не беспокоит перспектива ответить за нарушение рублем.