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Глас народа

Пензенец назвал парковку на Байдукова процветающим свинством

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Проблема стихийной парковки на улице Байдукова никак не решается. Такой вывод сделал житель областного центра Дмитрий, написавший в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ».

«Более пяти лет администрация города не обращает внимание на свинство, которое процветает и разрастается на газона на улице Байдукова от технологического университета до НПО «Рубин», - возмутился мужчина.

По его словам, ежедневно на газонах паркуются 15-20 водителей. Грязь попадает на тротуар и проезжую часть.

Он поделился с редакцией снимками загрязненной пешеходной части и сырого газона с многочисленными следами шин.

«От администрации одни отписки и обещания, проблема не решается никак. Жаль, что Пенза превращается в никому не нужный город, погрязший в грязи и безразличии самих людей, которые в нем живут», - посетовал Дмитрий.

Пензенец не в первый раз поднимает эту тему. За парковку на газоне полагается штраф, однако водителей не беспокоит перспектива ответить за нарушение рублем.

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