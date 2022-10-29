Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 окт 2022|01:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |

Автохамы

Пензенца возмутила многолетняя парковка на газонах на ул. Байдукова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 28 октября, в рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru пришло письмо от горожанина, подписавшегося как Дмитрий5885. Он назвал свое послание «Человеческие поросята продолжают атаковать газоны и пешеходную зону».

Пензенец утверждает, что уже более трех лет на улице Байдкова машины паркуются на газоне по обеим сторонам дороги и никто на эти нарушения не реагирует.

«Каждый день более 20 автомобилей атакуют газон и превращают все в месиво. От травы уже ничего не осталось. Вся земля с газонов растаскивается колесами автомобилей по дорогам города, а потом мы удивляемся, почему у нас так грязно. Каждый день сотни пешеходов ходят по грязным дорожкам к близлежащим предприятиям», - описал автор ситуацию.

По словам Дмитрия, он и его единомышленники писали электронные обращения в администрацию Октябрьского района, в адрес главы города и бывшего губернатора.

«К сожалению, были одни отписки. Реакции властей и администрации района не было никакой», - резюмировал он.

Автор просит органы местного самоуправления обратить внимание на этот участок дороги и отреагировать на сложившуюся проблему.

«Просто обидно смотреть, как наш когда-то чистый город превращается в место хуже захудалой деревни. Может, хоть кто-то отреагирует на это свинство!» - эмоционально завершил он свое обращение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте