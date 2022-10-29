Пензенца возмутила многолетняя парковка на газонах на ул. Байдукова

29.10.2022 | 12:09

В пятницу, 28 октября, в рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru пришло письмо от горожанина, подписавшегося как Дмитрий5885. Он назвал свое послание «Человеческие поросята продолжают атаковать газоны и пешеходную зону».

Пензенец утверждает, что уже более трех лет на улице Байдкова машины паркуются на газоне по обеим сторонам дороги и никто на эти нарушения не реагирует.

«Каждый день более 20 автомобилей атакуют газон и превращают все в месиво. От травы уже ничего не осталось. Вся земля с газонов растаскивается колесами автомобилей по дорогам города, а потом мы удивляемся, почему у нас так грязно. Каждый день сотни пешеходов ходят по грязным дорожкам к близлежащим предприятиям», - описал автор ситуацию.

По словам Дмитрия, он и его единомышленники писали электронные обращения в администрацию Октябрьского района, в адрес главы города и бывшего губернатора.

«К сожалению, были одни отписки. Реакции властей и администрации района не было никакой», - резюмировал он.

Автор просит органы местного самоуправления обратить внимание на этот участок дороги и отреагировать на сложившуюся проблему.

«Просто обидно смотреть, как наш когда-то чистый город превращается в место хуже захудалой деревни. Может, хоть кто-то отреагирует на это свинство!» - эмоционально завершил он свое обращение.