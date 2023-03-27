В Пензе в переполненном ПАЗе едва не задавили ребенка

27.03.2023 | 08:28

Пензенец потребовал не выпускать на маршрут № 165 в часы пик автобусы ПАЗ. Давка, случившаяся в одном из них, едва не навредила ребенку.

Об этом случае горожанин рассказал в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (24 марта - Прим. ред.) в 15:50 сел в автобус № 165 у Центрального рынка. На рейс отправили замечательное детище российского автопрома, которому не место на таком маршруте, - ПАЗик. Уже к «Депо № 1» (остановка на улице Суворова перед фермерской ярмаркой - Прим. ред.) автобус порядочно набился. А в Заводском районе пассажиры даже не смогли влезть в салон. Ехавшая в автобусе маленькая девочка расплакалась и кричала о том, что ей трудно дышать из-за тесноты», - описал мужчина.

Маршрут № 165 пригородный и идет в Грабово. Автобусы проезжают несколько районов Пензы, в том числе и Север. По мнению горожанина, городским властям следует подумать о более вместительных машинах.

«В салоне ни развернуться, ни повернуться! Нельзя в часы пик ПАЗики выпускать на единственный автобусный маршрут, обслуживающий далеко не маленький район города, а также несколько крупных населенных пунктов! Либо пустите нормальный городской автобусный маршрут на Север, чтобы разгрузить пассажиропоток, либо убирайте эти ПАЗики», - призвал пензенец.

Ранее стало известно о проблемах на другом пригородном маршруте. Большим автобусам № 149 не дали выйти в рейс. Это случилось из-за спора, возникшего между владельцем машин и предприятием-перевозчиком.

Фото 2 vk.com/zloj58.