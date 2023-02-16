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Глас народа

Пензенец уверен: на Олимпийской аллее убивают природу

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Житель Пензы уверен, что новое освещение на Олимпийской аллее вредит природе. Свою позицию он обнародовал в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

«В отличие от приглушенного полумрака розовых фонарей теперь свет яркий, белый. Световое загрязнение - один из признанных факторов разрушения природной среды», - отметил пензенец.

Его аргумент таков: нарушаются суточные и сезонные ритмы растений и животных.

Так, перестанут совпадать ритмы цветения некоторых растений и активности их опылителей. Птицы будут гнездиться раньше, чем условия станут благоприятными. Сов будет ослеплять свет фонарей, и они не смогут охотиться, то есть исчезнет регулятор численности мелких грызунов.

«Фонари - это ловушка для множества насекомых. Ночные бабочки слепнут и не могут питаться, искать себе пару, оставлять потомство, а ведь у них жизнь и без того коротка. Смертность выше, чем при естественном ночном освещении, потому что осевших в траву у фонарей насекомых утром усиленно подбирают птицы», - объяснил пензенец.

В качестве примера он привел Москву, где, по его словам, внутри МКАД нет ни одного места обитания светлячка. «Его пришлось заносить в Красную книгу города, хотя за его пределами это не самое редкое насекомое. Самец не в состоянии уловить свет самки при рассеянном свете фонарей», - добавил горожанин.

Обычно пензенцы, наоборот, жалуются на тусклое освещение. Так, в декабре люди писали, что на улицах Красной и Краснова «не видно ничего, только если мимо проезжают автомобили, от них светло». Фонари, по словам горожан, во многих местах такие слабые, что способны осветить только сами себя.

Фото vk.com/zpolana.

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