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Глас народа

В Пензе на улице Калинина провалился новый асфальт

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В Пензе, на улице Калинина, в районе ТЦ «Рассвет» вновь требуется ремонт дорожного покрытия. Предыдущее продержалось несколько месяцев, а затем провалилось.

По словам горожанина, разместившего пост о ЧП в соцсети «ВКонтакте», в понедельник, 21 ноября, такое происходит не в первый раз.

«Это единственный заезд к жилым домам», - отметил горожанин.

На размещенных им снимках - опасное место, прикрытое оградой. При плохом освещении водители рискуют не заметить предупреждения и попасть в ДТП.

Как сообщалось ранее, жителям Пензы кажется, что провалов в городе становится все больше, а дорожники не справляются со своей задачей. Дыры появлялись на центральных улицах, на проспекте Строителей и даже на Московской.

В начале октября дорожное покрытие провалилось на пешеходном переходе на перекрестке улиц Мира и Ленинградской, в начале сентября в ловушку попало колесо «Газели» на улице Толстого.

Фото vk.com/sova_penza.

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