На пешеходном переходе на ул. Ленинградской провалился асфальт

06.10.2022 | 09:29

В областном центре на пересечении улиц Ленинградской и Мира провалился асфальт. Снимки места ЧП в четверг, 6 октября, прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

«Дыра прямо посредине пешеходного перехода. Появилась внезапно. Судя по краям, асфальт может и дальше провалиться. Сейчас все огородили, но страшно ездить и ходить», - прокомментировал пензенец кадры.

Он добавил, что до этого дня подобных ЧП на данном месте не случалось.

В начале сентября на улице Толстого асфальт обрушился под колесами «Газели». Горожанам объяснили, что просадка дорожного покрытия произошла над инженерными коммуникациями, на участке уже приступили к ремонту.

Жителям Пензы кажется, что провалов в городе становится все больше. Дыры появлялись на центральных улицах, на проспекте Строителей и даже на Московской.

«Отвратительно. Дорожники не делают. Очень опасно», - выразили мнение горожане.