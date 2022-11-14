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Глас народа

Пензенский водитель смог удивить других на перекрестке в центре

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В пензенских группах в соцсети «ВКонтакте» практически каждый день появляются видео с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Добросовестные водители выкладывают записи с инцидентами, которых их особенно поразили.

В понедельник, 14 ноября, в сети поделились видео с перекрестка улиц Володарского и Кураева. Судя по отметкам, оно было снято накануне в 9:55.

Владелец регистратора поднимался по главной, по Володарского, когда ему наперерез выехал другой водитель. Нарушитель не только не уступил дорогу, но и проскочил прямо, хотя с Кураева ему можно было только повернуть направо.

Грубое нарушение правил дорожного движения часто приводит к печальным последствиям. Так, 9 ноября на улице Центральной сбили девушку. Она шла по нерегулируемом пешеходному переходу напротив дома № 20а на Экспериментальной. Второй и третий ряды остановились, чтобы пропустить человека, но автомобилиста с первой полосы это не смутило.

Пешеходу на Измайлова удалось выжить чудом. Lada, начавшая обгон перед переходом, не успела его завершить и в итоге помчалась по встречной полосе. В это время дорогу пересекал подросток, убедившийся, что его пропускают.

Видео vk.com/news_pnz.

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