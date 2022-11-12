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Глас народа

В Пензе и Заречном встретились столбы и машины

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В пятницу, 11 ноября, в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что в микрорайоне Арбеково обрушилась опора освещения, задев стоявший рядом автомобиль.

«Проспект Строителей, 114. Упал столб на парковке. Хорошо, что вскользь», - написал автор поста.

Комментаторы предположили, что бетонную конструкцию повредили во время асфальтировки парковочной площадки. «Повредили, когда стоянку делали. Крен получился - и все» , - сформулировал мнение один из них.

А через несколько часов еще один столб рухнул в Заречном.

В том же сообществе размещено фото изуродованного автомобиля, стоящего на проезжей части. «Ночью в Заречном «Логан» снес столб около парка», - коротко пояснил автор.

Более подробная информация размещена на странице «Новости Заречный Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте»

«12 ноября в 1:40 в результате ДТП была сбита опора уличного освещения на ул. Ленина в районе кольца. Из-за повреждения кабельной линии не будут гореть три опоры в районе кольца до восстановления. Водитель, сбивший опору уличного освещения, несет двойную ответственность. В первую очередь - за нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры. Стоимость ремонта световой стойки зависит от объема поврежденного оборудования», - говорится в посте.

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