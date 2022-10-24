Пензячка предложила демонтировать «лежачий» светофор в центре

24.10.2022 | 14:05

Жительницу Пензы удручает состояние «лежачего» светофора на пересечении улиц Московской и Максима Горького. Точнее, того, что от него осталось. Свое обращение женщина прислала в редакцию сетевого издания в понедельник, 24 октября.

Элементы конструкции, установленной в 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги», облезли, поржавели, местами разбились и в целом имеют запущенный вид.

Когда чиновники объясняли, зачем с двух сторон главной пешеходной улицы города необходимы сигнальные линии, утверждалось, что многие пересекают проезжую часть, глядя в телефоны, и такое новшество повысит безопасность движения.

На светофор под ногами потратили более 1 млн рублей.

Тогда планировали, что в 2018-м установят еще два подобных светофора на перекрестках с оживленным автомобильным движением. Но от идеи впоследствии отказались.

«Если ремонтировать эти светодиодные линии никто не собирается, почему бы не демонтировать их вовсе? Объект все равно не используется по назначению, а в таком виде он просто портит впечатление от благоустройства», - высказала свое мнение пензячка.