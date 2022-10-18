Пробил колесо: водитель из Пензы предупредил об опасном участке

18.10.2022 | 09:05

Автомобилист из Пензы предупредил жителей города об опасном участке дороги в районе Бугровки. На проезжей части, где не были закончили ремонтные работы, отсутствует ограждение и предупреждающие знаки.

«Пробил колесо. Большая Арбековская с улицы Ладожской в сторону Новозападного кладбища. После магазина «Пятерочка» и автосалона «Вираж». Будьте осторожны», - написал мужчина в городском водительском чате в Viber и поделился несколькими фотографиями и видео.

Судя по кадрам, горожанин ехал по указанному участку в темное время суток, после 19:00. На дороге не было предупреждений, он не успел вовремя затормозить и наехал на острые камни, заполняющие отверстие в асфальте.

«У кого есть такой печальный опыт, скажите, пожалуйста, есть смысл бодаться с коммунальщиками?» - обратился пензяк к другим водителям.

Те сошлись, что в месте производства ремонтных работ должно было присутствовать ограждение, и посоветовали ему обратиться в суд.