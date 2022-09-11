Пензячка дала пояснения по инциденту в школе № 7

11.09.2022 | 13:57

Мать 13-летней ученицы 7-го класса пензенской школы № 7, с лица которой учительница насильно стерла косметику, опровергла информацию, данную управлением образования областного центра.

Об инциденте во время урока в образовательном учреждении стало известно в субботу, 10 сентября.

«Произошел вопиющий случай издевательства над моим 13-летним ребенком ее классным руководителем. На глазах у всего класса она насильно, против воли моего ребенка, стирала косметику с лица моей дочери. В это время весь класс смеялся над ней. Прошу заметить, что учитель ни разу не обсуждал со мной вопрос о макияже», - написала в редакцию сетевого издания пензячка.

Расстроенная девочка убежала в туалет и позвонила матери.

Позже инцидент прокомментировали в городском управлении образования. Там рассказали, что уже в день конфликта с педагогом была проведена беседа о недопустимости подобных действий и объявлен выговор. Учительница встретилась с матерью семиклассницы и принесла извинения, которые были приняты.

11 сентября мать школьницы пояснила редакции сетевого издания, что учитель не встречался с ней и не звонил в день конфликта, стремясь принести извинения. Это случилось после того, как история получила огласку.

«В школу к директору ходила я лично сразу после того, как дочь мне позвонила. Но даже зная, что я иду в школу (перед тем как пойти, я позвонила), учитель не пришел на разговор со мной. Я не была в курсе до этого инцидента, что моей дочери делают замечания по макияжу, я ухожу на работу раньше и не вижу, какой она идет в школу. А учитель решил, видимо, что он может решить проблему с малолетним ребенком, минуя родителей. Я ждала сутки после случившегося, что учитель свяжется и объяснит мне ситуацию, но этого не случилось», - поделилась женщина.