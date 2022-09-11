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Глас народа

Пензячка дала пояснения по инциденту в школе № 7

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Мать 13-летней ученицы 7-го класса пензенской школы № 7, с лица которой учительница насильно стерла косметику, опровергла информацию, данную управлением образования областного центра.

Об инциденте во время урока в образовательном учреждении стало известно в субботу, 10 сентября.

«Произошел вопиющий случай издевательства над моим 13-летним ребенком ее классным руководителем. На глазах у всего класса она насильно, против воли моего ребенка, стирала косметику с лица моей дочери. В это время весь класс смеялся над ней. Прошу заметить, что учитель ни разу не обсуждал со мной вопрос о макияже», - написала в редакцию сетевого издания пензячка.

Расстроенная девочка убежала в туалет и позвонила матери.

Позже инцидент прокомментировали в городском управлении образования. Там рассказали, что уже в день конфликта с педагогом была проведена беседа о недопустимости подобных действий и объявлен выговор. Учительница встретилась с матерью семиклассницы и принесла извинения, которые были приняты.

11 сентября мать школьницы пояснила редакции сетевого издания, что учитель не встречался с ней и не звонил в день конфликта, стремясь принести извинения. Это случилось после того, как история получила огласку.

«В школу к директору ходила я лично сразу после того, как дочь мне позвонила. Но даже зная, что я иду в школу (перед тем как пойти, я позвонила), учитель не пришел на разговор со мной. Я не была в курсе до этого инцидента, что моей дочери делают замечания по макияжу, я ухожу на работу раньше и не вижу, какой она идет в школу. А учитель решил, видимо, что он может решить проблему с малолетним ребенком, минуя родителей. Я ждала сутки после случившегося, что учитель свяжется и объяснит мне ситуацию, но этого не случилось», - поделилась женщина.

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Гость||

Мама, вы молодец, что вступились за своего ребёнка. Конечно, проблему с ярким макияжем, которому не место в школе, нужно было решать через вас.

Гость||

А что эта мать вообще знает о своей дочери, если понятия не имеет в каком виде она ходит на занятия? Мать ли воспитывает ребенка или улица?

Гость||

Работа работой , а надзор за ребенком на плечах родителей. Мамаша не знает, что у дочери в голове, что у нее появилась косметика.

Гость||

Учитель должна быть уволена.

Она должна была доложить по инстанции: завучу и директору,а они принимать меры.

Гость||

Гость писал(а):

> Учитель должна быть уволена.

> Она должна была доложить по инстанции: завучу и директору,а они принимать

> меры.

Иди работай вместо нее. Там очередь не стоит.

Гость||

14.12 Не волнуйся, по твоим стопам не пойдёт! Учителя, как минимум уволить!

Гость||

Будешь учить как ровно стрелки рисовать.на это хоть ума хватит?

Гость||

Поступок учителя явно не уровня педогога.

Гость||

Взрослая агрессивная дура напала на ребёнка

Какие еще нужны основания, чтоб не допускать ее к детям?

Гость||

Гость писал(а):

> Поступок учителя явно не уровня педогога.

Педогог- это хто такое1391

Гость||

Гость писал(а):

> Поступок учителя явно не уровня педогога.

Такая умная и безграмотная одновременно?

Гость||

Учителям всем надо девицу спрашивать уроки каждый день, чтоб у нее не было времени на макияж.

Гость||

Гость писал(a):

Иди работай вместо нее. Там очередь не стоит.
Так ,если очередь не стоит,то должны работать кто попало?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мать 13-летней ученицы 7-го класса пензенской школы № 7, с лица которой учительница насильно стерла косметику
В 13 лет пользоваться косметикой это - нормально???

Где природная красота?

Гость||

Уроки пусть учит идет, некогда губы красить, завтра в школу знания демонстрировать.

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123
след. Ctrl →

Имя: Гость
Комментарий:

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