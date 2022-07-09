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Глас народа

В Бессоновском районе в Суре образовались мусорные острова

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Многих жителей Пензенской области волнует загрязнение водоемов. В пятницу, 8 июля, жительница региона Нина Клепова подняла проблему состояния Суры в селе Грабово Бессоновского района, где протекает река.

«От мусора образуются острова. Их уже несколько. Следует обратить внимание на засорение русла», - написала женщина, пост которой опубликовала группа «Пенза live».

На сделанных ею фотографиях видно множество пустых бутылок и образовавшуюся между ними тину. Этим покрыта практически вся прибрежная часть поверхности водоема.

«Ужас какой», «Что останется будущим поколениям», «Что за народ?! Где живут, там и гадят! Неужели тяжело после себя мусор в пакет сложить и выкинуть в мусорку?», «На центральной набережной почти так же...» - высказались пользователи, обсуждая тему.

В Пензе озабоченность жителей вызывает состояние Безымянного ручья. «Очень хотелось бы, чтобы почистили», - попросил один из жителей областного центра.

В начале января 2022 года активисты экологического общественного движения «Зеленая волна» взяли пробы воды в ручье, исследовали ее свойства и пришли к выводу, что показатели минерализации превышают средние (0,15 мг/л) почти в четыре раза - это говорит о загрязнении воды различными веществами, соединениями солей. Кроме того, отмечается ярко выраженный запах сероводорода, бензина и резины.

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