В Кузнецке обнаружилась свалка дохлых птиц

20.04.2022 | 09:15

Житель Кузнецка рассказал о скоплении птичьих трупов, образовавшемся на одной из городских улиц. Информацию опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте» утром в среду, 20 апреля.

«Уже второй день замечаю свалку из дохлых птиц, как идти из Южного на обувной мост. Мне вот интересно, неужели до этого нет никому дела? Рядом жилые дома, дети бегают, собаки с кошками...» - пояснил автор.

К посту прикреплено фото, на котором запечатлена куча перемешанного с грязью снега. Виднеются трупы птиц.

«Это же потенциальная инфекция! Чего ждут ответственные за уборку службы?» - возмутился интернет-пользователь.

По данным на 9:10 20 апреля, никто из официальных лиц ему не ответил.