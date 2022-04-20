В Кузнецке обнаружилась свалка дохлых птиц

Житель Кузнецка рассказал о скоплении птичьих трупов, образовавшемся на одной из городских улиц. Информацию опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте» утром в среду, 20 апреля.
«Уже второй день замечаю свалку из дохлых птиц, как идти из Южного на обувной мост. Мне вот интересно, неужели до этого нет никому дела? Рядом жилые дома, дети бегают, собаки с кошками...» - пояснил автор.
К посту прикреплено фото, на котором запечатлена куча перемешанного с грязью снега. Виднеются трупы птиц.
«Это же потенциальная инфекция! Чего ждут ответственные за уборку службы?» - возмутился интернет-пользователь.
По данным на 9:10 20 апреля, никто из официальных лиц ему не ответил.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Перелётные птицы?