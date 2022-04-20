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Глас народа

В Кузнецке обнаружилась свалка дохлых птиц

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Житель Кузнецка рассказал о скоплении птичьих трупов, образовавшемся на одной из городских улиц. Информацию опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте» утром в среду, 20 апреля.

«Уже второй день замечаю свалку из дохлых птиц, как идти из Южного на обувной мост. Мне вот интересно, неужели до этого нет никому дела? Рядом жилые дома, дети бегают, собаки с кошками...» - пояснил автор.

К посту прикреплено фото, на котором запечатлена куча перемешанного с грязью снега. Виднеются трупы птиц.

«Это же потенциальная инфекция! Чего ждут ответственные за уборку службы?» - возмутился интернет-пользователь.

По данным на 9:10 20 апреля, никто из официальных лиц ему не ответил.

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Гость||

Перелётные птицы?

Гость||

Што ты, он недолетные

Имя: Гость
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