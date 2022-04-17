Пензенцы вновь раскритиковали благоустройство набережной Суры

17.04.2022 | 14:02

Telegram-канал «Пенза Новости» опубликовал обращение своего подписчика. Горожанин раскритиковал обновленную набережную Суры.

По словам подписчика, он выразил не только свое мнение, но и точку зрения многих жителей Пензы и области, а также гостей из других регионов.

В целом, по словам пользователя, «все сделано очень красиво и достойно», однако имеется ряд недостатков.

«Первое - это отсутствие биотуалетов. Точнее, они есть, в районе подвесного моста, но состояние вряд ли назовешь удовлетворительным», - обратил внимание горожанин.

Другой недостаток - водоросли, которые покрывают воду у берега. Они задерживают мусор, являются источником неприятного запаха. Это омрачает прогулки вдоль реки.

«Третье - это общее состояние лавочек и прочих архитектурных форм. Я надеюсь, что это как-то будут исправлять и восстанавливать», - отметил пензенец.

В комментариях горожане указали и на такой недостаток, как отсутствие ограждений у воды: «Дети бегают, крутятся. Одно неловкое движение и в это нечищеное болото упасть можно».

«Что касательно состояния лавочек, качелей и т. п., эту проблему невозможно будет решить, пока дураки и идиоты не переведутся. Сколько красоты у нас делали, и все в итоге было испоганено неадекватами», - высказалась подписчица канала.

Пензенцы в социальных сетях не раз критиковали благоустройство набережной. Так, в июле 2020 года они жаловались на качели, крыши которых не защищают от дождя, а в мае 2021-го - на мусор, скапливающийся в скамейках, которые сломали хулиганы.

Ранее пензенцам поясняли, что туалеты предусмотрены проектом благоустройства набережной. Однако их установка будет возможна после переустройства инженерной инфраструктуры вдоль улицы Урицкого, запланированной на следующем этапе обновления.

Фото t.me/penza_novosti