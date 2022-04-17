Пензенцы вновь раскритиковали благоустройство набережной Суры

Telegram-канал «Пенза Новости» опубликовал обращение своего подписчика. Горожанин раскритиковал обновленную набережную Суры.
По словам подписчика, он выразил не только свое мнение, но и точку зрения многих жителей Пензы и области, а также гостей из других регионов.
В целом, по словам пользователя, «все сделано очень красиво и достойно», однако имеется ряд недостатков.
«Первое - это отсутствие биотуалетов. Точнее, они есть, в районе подвесного моста, но состояние вряд ли назовешь удовлетворительным», - обратил внимание горожанин.
Другой недостаток - водоросли, которые покрывают воду у берега. Они задерживают мусор, являются источником неприятного запаха. Это омрачает прогулки вдоль реки.
«Третье - это общее состояние лавочек и прочих архитектурных форм. Я надеюсь, что это как-то будут исправлять и восстанавливать», - отметил пензенец.
В комментариях горожане указали и на такой недостаток, как отсутствие ограждений у воды: «Дети бегают, крутятся. Одно неловкое движение и в это нечищеное болото упасть можно».
«Что касательно состояния лавочек, качелей и т. п., эту проблему невозможно будет решить, пока дураки и идиоты не переведутся. Сколько красоты у нас делали, и все в итоге было испоганено неадекватами», - высказалась подписчица канала.
Пензенцы в социальных сетях не раз критиковали благоустройство набережной. Так, в июле 2020 года они жаловались на качели, крыши которых не защищают от дождя, а в мае 2021-го - на мусор, скапливающийся в скамейках, которые сломали хулиганы.
Ранее пензенцам поясняли, что туалеты предусмотрены проектом благоустройства набережной. Однако их установка будет возможна после переустройства инженерной инфраструктуры вдоль улицы Урицкого, запланированной на следующем этапе обновления.
Фото t.me/penza_novosti
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):Достойно!? Да не уж то. Часть гранитной плитки со ступенек ещё года 2 назад отвалилась и ушла под воду! А если ребенок спуститься по ступенькам зацепиться за армирующую арматуру и нырнет в Суру кто из чиновников будет нести ответственность? Далее плесень на деревянных частях трибун ни куда не делась , зачем надо было применять сырую сосну не обработанную первоначально ни антисептиками ни олифой не понятно, хотя все это было прописано в работах. Тогда что бы это все скрыть сверху перед приемкой дерево покрыли обычным нитроцеллюлозным лаком , вместо атмосферостойкого яхтного, в результате все слезло за пару месяцев и полезла черная и розовая плесень. Далее чугунные решетки ливневки не соизволили покрасить нормальной молотковой эмалью в результате они все рыжие от ржавчины , как и неполированный гранит рядом с ними . Ржавчина въедается в неполированный гранит , кстати на Московской и у собора на Сов.площади то же самое. Набережная выглядит откровенно плохо . Помимо этого набережная это пешеходная зона но то ли работники , то ли посетители кафе Берег (ул.Максима Горького 3а) ставят свои авто прямо на плитке набережной! /— Всё хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза За исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело — ........../.