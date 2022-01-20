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Глас народа

В Пензе автомобили скорой помощи вязнут в снегу

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Неубранный снег по-прежнему остается главной проблемой для жителей Пензы. Он мешает и пешеходам, и водителям, в том числе шоферам за рулем машин скорой помощи.

В среду, 19 января, в пензенских пабликах появились кадры с автомобилями скорой, которые застряли на улицах Экспериментальной, 4, и Ангарской.

Фото машины, которая не смогла выехать из-за заснеженной проезжей части на Экспериментальной, появилось в группе «Актуальная Пенза» соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что дорогу не очистили.

Видео со скорой, застрявшей на Ангарской улице, опубликовали в группе penza_resheniya соцсети Instagram. Медикам пришлось толкать машину. Автор кадров написал, что проезд невозможен из-за нечищенных дорог.

«О чем вы, частный сектор? Они не могут даже у госучреждений снег почистить, а вы о обычных людях», «А в Нахаловке и до магазина Лира? Во дворах ни разу не было трактора. Бардак полный!», «Такая же ситуация на Шуисте в частном секторе, никто не приезжал, не чистил снег, на ул. Карьерная, ул. Осипенко, ул. Озерная не пройти не проехать, никому дела нет», «Вся Пенза такая. Безобразие», - высказались горожане.

Ранее пензячка обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с жалобой на нечищеные тротуары в микрорайоне Терновка. Похожая ситуация с пешеходными зонами на улицах Энгельса, Батайской и многих других.

Недовольны качеством уборки последствий снегопада и водители. Они заметили, что в центре Пензы проезжая часть уменьшилась вдвое, из-за чего возникают заторы.

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Гость||

Это фейк.

Гость||

В мэрии отчитались....

Гость||

А то у них единицы техники выходят.

Гость||

Гость писал(a):

А то у них единицы техники выходят.
Входят и выходят.

Гость||

Власть на муниципальных дорогах обк,,,сь зато ТСЖ и управляйки имеет. Хотя бы показали как себя наказывают.

Имя: Гость
Комментарий:

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