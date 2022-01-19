Из жизни

В центре Пензы из-за снега проезжая часть уменьшилась вдвое

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На улице Толстого не хватает уборочной техники. На участке между улицами Суворова и Пушкина из трех полос осталось полторы. Другие забиты снегом, его не счищали и не вывозили в этом году.

Здесь даже на обочину в крайнем случае не заехать, так как по обеим сторонам стоит ограждение. Видно, как сугробы все ближе подбираются к разметке, желая отвоевать еще часть территории.

«Что скажешь? Чистить надо!» - пожаловался мужчина.

Днем неудобства ощущаются не так сильно. В час пик не уместится три авто, если два попытаются пробраться по направлению к улице Пушкина, а одно начнет поворачивать оттуда на улицу Толстого.

«В сторону центра стоит всегда», - отметил пензенец.

Осадков накопилось с избытком.

«Много. КамАЗов пять-шесть», - оценил количество снега горожанин.

Там, где машины выезжают от киноконцертного зала, крайняя полоса фактически уничтожена сугробами. Ближе к улице Пушкина она становится чуть шире, но это не прибавляет оптимизма тем, кому нужно повернуть направо.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

В прошлый год лучше убирали...

Гость||

Да когда же коммунальные службы работать будут? Трубы рвутся. На дорогах снег. Тротуары вообще не убирают. Зато Министерства увеличивают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.01.2022 19:45|

Да когда же коммунальные службы работать будут?

Не тревожьте губернатора, он думает об очередной реорганизации!

Имя: Гость
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