В центре Пензы из-за снега проезжая часть уменьшилась вдвое

19.01.2022 | 19:27

На улице Толстого не хватает уборочной техники. На участке между улицами Суворова и Пушкина из трех полос осталось полторы. Другие забиты снегом, его не счищали и не вывозили в этом году.

Здесь даже на обочину в крайнем случае не заехать, так как по обеим сторонам стоит ограждение. Видно, как сугробы все ближе подбираются к разметке, желая отвоевать еще часть территории.

«Что скажешь? Чистить надо!» - пожаловался мужчина.

Днем неудобства ощущаются не так сильно. В час пик не уместится три авто, если два попытаются пробраться по направлению к улице Пушкина, а одно начнет поворачивать оттуда на улицу Толстого.

«В сторону центра стоит всегда», - отметил пензенец.

Осадков накопилось с избытком.

«Много. КамАЗов пять-шесть», - оценил количество снега горожанин.

Там, где машины выезжают от киноконцертного зала, крайняя полоса фактически уничтожена сугробами. Ближе к улице Пушкина она становится чуть шире, но это не прибавляет оптимизма тем, кому нужно повернуть направо.