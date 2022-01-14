Жительница области о коммунальщиках: Свезли снег к дому

14.01.2022 | 17:51

Жительница Нижнего Ломова пожаловалась на поведение коммунальщиков, которые, по ее мнению, не ценят труд людей, дома которых расположены вдоль дорог. Свое сообщение она оставила в местной группе соцсети «ВКонтакте».

«Вот вы говорите: не кидать снег на дорогу, аварийная ситуация - да, согласна. Но когда я час тому назад вычистила весь снег около дома, а, подъехав, увидела опять целый бугор песчано-снеговой смеси около дома, возмущению моему не было предела. Опять за лопату - да почему?» - выразила недоумение женщина.

В своем посте она напомнила о более ранней публикации группы, где сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Нижнеломовский» предупредили, что частные организации и домовладельцы, выбрасывающие снежные кучи на проезжую часть, грубо нарушают правила и создают опасность для водителей. Людям пригрозили штрафами в размере 5 000 рублей.

«Как так - нам штраф за снег на дорогу, а им все можно? Свезли снег с дорог по сторонам, и гуляй, Вася... Должна быть у коммунальщиков хоть какая-то совесть? Мы тоже не можем за ними целыми днями снег чистить. Сил уже нет», - заключила женщина.

Источник: vk.com/nlstory.