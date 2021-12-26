На улице Славы в Пензе загорелся Volkswagen

26.12.2021 | 19:01

В воскресенье, 26 декабря, на улице Славы в Пензе вспыхнул Volkswagen Touareg R-Line. О происшествии в социальной сети Instagram рассказал очевидец.

По его словам, автомобиль был новым. Инцидент произошел около 15:00 у дома № 10.

«Девушка, водитель данного автомобиля, побежала в гостинцу за помощью, после чего выбежал охранник заведения и оперативно потушил его», - говорится в посте.

Автор добавил, что на место быстро прибыли спасатели, приехал и муж автолюбительницы.

«К счастью, все обошлось», - отметил очевидец.

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлена машина, из-под капота которой валит дым, мужчина с огнетушителем распыляет смесь на моторный отсек.

Официальной информации о случившемся пока нет.

В комментариях горожане поделились предположениями, почему иномарка могла загореться. В частности, пензенцы назвали проблемы с электрикой.

«7,5 млн горят. Это печально», «Всегда говорю своим клиентам: не используйте автоодеяло, держите огнетушитель всегда в багажнике. Это может произойти с любой машиной и с любым человеком», - написали пользователи.

Видео @mfxi1987, instagram.com/penza_novosti/.