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Глас народа

На улице Славы в Пензе загорелся Volkswagen

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В воскресенье, 26 декабря, на улице Славы в Пензе вспыхнул Volkswagen Touareg R-Line. О происшествии в социальной сети Instagram рассказал очевидец.

По его словам, автомобиль был новым. Инцидент произошел около 15:00 у дома № 10.

«Девушка, водитель данного автомобиля, побежала в гостинцу за помощью, после чего выбежал охранник заведения и оперативно потушил его», - говорится в посте.

Автор добавил, что на место быстро прибыли спасатели, приехал и муж автолюбительницы.

«К счастью, все обошлось», - отметил очевидец.

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлена машина, из-под капота которой валит дым, мужчина с огнетушителем распыляет смесь на моторный отсек.

Официальной информации о случившемся пока нет.

В комментариях горожане поделились предположениями, почему иномарка могла загореться. В частности, пензенцы назвали проблемы с электрикой.

«7,5 млн горят. Это печально», «Всегда говорю своим клиентам: не используйте автоодеяло, держите огнетушитель всегда в багажнике. Это может произойти с любой машиной и с любым человеком», - написали пользователи.

Видео @mfxi1987, instagram.com/penza_novosti/.

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Гость||

больше на перегрев похоже

Гость||

У мартышки телега загорелась. Мартышка в панике. На чем же она теперь поедет на ногти...

Гость||

6 лямов +- потушили. Теперь виноватых искать надо. Дилер как обычно не причём, страховая тоже откажется выплачивать мол не страховой случай :) остаётся хозяин виноватым или единоросы:)))

Имя: Гость
Комментарий:

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