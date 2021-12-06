Пензенец поделился видео с опасным «шайтан-прицепом» на трассе М5

06.12.2021 | 17:46

В понедельник, 6 декабря, в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте» появилось видео нестандартного ДТП на трассе М5 в Октябрьском районе Пензы.

На кадрах, сделанных в 13:08 6-го числа, владелец регистратора движется в сторону поселка ЗИФ. Впереди него едет «Лада-Ларгус» с символикой грузового такси.

Неожиданно прицеп такси начинает вилять из стороны в сторону, а после машину разворачивает на трассе на 180 градусов. Водитель таксомотора останавливается. К счастью, столкновения с другими транспортными средствами удалось избежать.

Кроме того, поблизости от места происшествия дежурили сотрудники ДПС. По всей видимости, они заметили ЧП на дороге.

Комментировавшие видео пользователи предположили, что причиной случившегося стало неправильное распределение веса. Возможно, во время поездки перевозимый груз съехал в сторону.

«Гаишников испугался», «Шайтан-прицеп», - пошутили пензенцы.

Видео vk.com/sova_penza.