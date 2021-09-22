В Кузнецке шофер автобуса угощает пассажиров конфетами и поздравляет

22.09.2021 | 11:53

В среду, 22 сентября, в группе «Подслушано в Кузнецке» появился позитивный пост, в котором горожанка благодарит «особенного» водителя автобуса № 10а.

«Когда попадаю на него, день у меня проходит удачно. Редко встретишь такое понимание у чужих людей. Утро. Пассажиры садятся в основном хмурые. Причины у каждого свои - школа, работа, визит к врачу, недосып и т. д.). Протягивают деньги за проезд... И - чудо!!!Хмурость как рукой сняло! Удивление! Шутки! Радость! Что случилось? Со сдачей пассажир получил крохотную конфету-леденец! Почему? Ответ водителя: это ж билет за проезд!» - пишет кузнечанка.

По ее словам, проезжая мимо храма, шофер обязательно поздравляет пассажиров с тем или иным религиозным праздником. Верующие благодарны за такое внимание, а неверующие интересуются, что за праздник, и в салоне завязывается разговор. Кроме того, водитель напоминает пассажирам о нужных им остановках и желает удачи.

«Вот так и едешь всю дорогу на позитиве, в атмосфере добра и тепла. Свет излучает человек, любит он людей, поднимает им настроение в начале рабочего дня. Спасибо тебе, милый человек (не знаю имени)!!! Удачи тебе во всем! Летом его не было на маршруте, теперь есть. Будь всегда!!!» - завершила пассажирка свой пост.

Комментаторы не замедлили отозваться: «Да, тоже ездила с ним как-то. Очень добрый и позитивный человек. Дай бог ему здоровья», «Очень хороший!!!!» - пишут они, уточняя, что чудо-водителя зовут Александром.