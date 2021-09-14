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Глас народа

На ул. Московской меломаны превратили жизнь пензенцев в ад

Печать

Жители улицы Московской, 36/8, пожаловались в соцсети Instagram, что в последние несколько лет их жизнь превратилась в ад.

Причина в шуме, который зачастую не дает им спать по ночам.

«Вот так мы «отдыхаем» в 4:30 утра. Мало нам срача и оргий от посетителей забегаловки «Арлекино», которые покидают наш двор только к 4-м утра ежедневно, так теперь еще вот это приходится слушать», - описал автор поста видео, которое к нему прикрепил.

Сообщение появилось в понедельник, 13 сентября.

На кадрах - перекресток у ТЦ «Высшая лига». Местных жителей «радует» оглушающая музыка, которая, видимо, доносится из автомобиля, припаркованного возле торгового центра.

«20 лет прожили в этом доме спокойной жизнью, но последние несколько лет превратились в ад. Мы уже как зомби, даже дома отдохнуть невозможно! Что вообще происходит?! Почему люди не уважают покой и пространство других? Что за свинство-то такое?» - возмутился горожанин.

Пост набрал более 80 комментариев. Пользователи написали, что аналогичная проблема у жителей домов рядом с Юбилейной площадью, на Окружной улице.

Печально известна и парковка у ТЦ «Коллаж» в Арбекове, где ночами собираются автомобилисты, мотоциклисты. Местным не дают спать громкая музыка и шум моторов.

Тишина по ночам нарушается и в зоне отдыха в районе ГПЗ. Хотя пляж работает до 22:00, граждане зачастую остаются там после закрытия, мешая местным жителям музыкой и нетрезвыми криками.

Видео instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Да-а-а... "Снежок" уже не тот, да и вместо обещанного Калашом общественного сортира вон какую лигу построили... (тут я перевернулась на другой бок, почесала жопу и снова уснула).

Гость||

Во всё городе такая проблема.

Гость||

Пляж на ГПЗ депутата-коммуниста Петрова.

Дмитрий Н. Мотовилов||

penzainform:

Пользователи написали, что аналогичная проблема у жителей домов рядом с Юбилейной площадью, на Окружной улице.

=============================

Это ещё где???

Гость||

А в москве уже штрафуют на 5 тыс таких красавцев.А пенза могет?Похоже что нет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы уже как зомби
мы все почти как зобми стали

Гость||

Вот где можно озолотиться на штрафах. Особо рьяных по административной статье, а будут рыпаться, по уголовной. Делов то. Просто не интересно это. Зато центр города. Мда.

Гость||

Ну и в чем проблема? Зафиксировали на телефон что бы не привлекли за якобы ложный вызов, позвонили в полицию и сказали что нарушается закон о тишине, спросили у дежурного номер КУСП обращения и все, если не приехали и ни чего не сделали жалобу в прокуратуру и не забыть вписать номер обращения -КУСП.

Гость||

Азиаты понаехали, тоже борзеют на своих тачках-долбёшках...

Гость||

И на западной тоже весело и громко. Народ понаехал в дома у "алимпийскай аллеи". Обживают ...

Гость||

Про Wi Fi наушники эти меломаны не слышали? Хотя там и слушать то наверное нечем.

Гость||

этот стон у них песней зовется

Имя: Гость
Комментарий:

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