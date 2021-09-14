На ул. Московской меломаны превратили жизнь пензенцев в ад

14.09.2021 | 11:56

Жители улицы Московской, 36/8, пожаловались в соцсети Instagram, что в последние несколько лет их жизнь превратилась в ад.

Причина в шуме, который зачастую не дает им спать по ночам.

«Вот так мы «отдыхаем» в 4:30 утра. Мало нам срача и оргий от посетителей забегаловки «Арлекино», которые покидают наш двор только к 4-м утра ежедневно, так теперь еще вот это приходится слушать», - описал автор поста видео, которое к нему прикрепил.

Сообщение появилось в понедельник, 13 сентября.

На кадрах - перекресток у ТЦ «Высшая лига». Местных жителей «радует» оглушающая музыка, которая, видимо, доносится из автомобиля, припаркованного возле торгового центра.

«20 лет прожили в этом доме спокойной жизнью, но последние несколько лет превратились в ад. Мы уже как зомби, даже дома отдохнуть невозможно! Что вообще происходит?! Почему люди не уважают покой и пространство других? Что за свинство-то такое?» - возмутился горожанин.

Пост набрал более 80 комментариев. Пользователи написали, что аналогичная проблема у жителей домов рядом с Юбилейной площадью, на Окружной улице.

Печально известна и парковка у ТЦ «Коллаж» в Арбекове, где ночами собираются автомобилисты, мотоциклисты. Местным не дают спать громкая музыка и шум моторов.

Тишина по ночам нарушается и в зоне отдыха в районе ГПЗ. Хотя пляж работает до 22:00, граждане зачастую остаются там после закрытия, мешая местным жителям музыкой и нетрезвыми криками.

Видео instagram.com/penza_novosti.