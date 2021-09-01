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Глас народа

Жители Терновки пожаловались на сильное задымление

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Жители Терновки пожаловались на дым. Многочисленные сообщения о загрязнении воздуха в микрорайоне появились в социальных сетях вечером во вторник, 31 августа.

«Пенза в дыму! Терновка. Задыхаемся», - написал пользователь сообщества «Пенза live» во «Вконтакте» и прикрепил фото задымленного частного сектора.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что сообщений о возгораниях в этом районе не поступало.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что задымление возникло по вине местных жителей.

«Картоху выкопали, ботву надо сжечь, вот откуда дым, сейчас в каждом селе так», «Грабово и Бессоновка все жгут, там дышать нечем», «То ли еще будет. Вот листва нападает на терновские огороды», - поделились пензенцы.

Несколько человек сочли, что ситуация заслуживает того, чтобы над ней пошутить: «Это я шашлыки жарил», «Это первоклассников к первому сентября отмывают в банях. Вот и накочегарили».

Однако жители Терновки юмор не оценили.

«Тем, кто считает это смешным: приезжайте, посидите полчасика в квартире, понюхаете и уйдете с больной головой. Тогда и я с вами посмеюсь», - написала горожанка.

25 августа сильный запах горелой древесины чувствовался не только в Терновке, но и в других микрорайонах Пензы. Тогда очагов возгорания, из-за которых город мог оказаться в дыму, поблизости не нашли. Пензенцы предположили, что смог пришел из соседних регионов, где бушевали лесные пожары.

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Гость||

Каждую осень так. Вроде и противопожарный режим и штрафы драконовские, но оказывается все для отписки на бумаге. Администрации навести порядок не интересно.

Гость||

А при чем здесь,противопожарной режим,если сжигаем в бочке,у нас на соседку каждый день полицию вызывают соседи из за дыма,а она им в ответ встречное заявление,что у них собака окутилась и щенята скулят на всю улицу,так и живём.Сейчас все на что то жалуються

Гость||

Это жители города счастья ,наверно задыхаються,приехали сами из тьмы тараканьей,конечно на пятнадцатом этаже задымление,а ничто что у вас на кв.км тысячи машин с выхлопными газами,надо для вас дополнительный налог придумать

Гость||

Гость писал(a):

А при чем здесь,противопожарной режим,если сжигаем в бочке,
А притом, что все в дыму и настоящий пожар и не заметишь сразу. (Не благодари, маруся.)

Гость||

Гость писал(a):

А притом, что все в дыму и настоящий пожар и не заметишь сразу. (Не благодари, маруся.)
Ой дурак. Ой дурак (Жорж Милославский)

Гость||

Гость писал(a):

все в дыму и настоящий пожар и не заметишь сразу.
Это да. У нас на районе чуть что, где-то дымок завиднелся, сразу звонок пожарным - приезжайте, горит там-то. Приезжают как миленькие.

Имя: Гость
Комментарий:

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