Жители Терновки пожаловались на сильное задымление

01.09.2021 | 08:19

Жители Терновки пожаловались на дым. Многочисленные сообщения о загрязнении воздуха в микрорайоне появились в социальных сетях вечером во вторник, 31 августа.

«Пенза в дыму! Терновка. Задыхаемся», - написал пользователь сообщества «Пенза live» во «Вконтакте» и прикрепил фото задымленного частного сектора.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что сообщений о возгораниях в этом районе не поступало.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что задымление возникло по вине местных жителей.

«Картоху выкопали, ботву надо сжечь, вот откуда дым, сейчас в каждом селе так», «Грабово и Бессоновка все жгут, там дышать нечем», «То ли еще будет. Вот листва нападает на терновские огороды», - поделились пензенцы.

Несколько человек сочли, что ситуация заслуживает того, чтобы над ней пошутить: «Это я шашлыки жарил», «Это первоклассников к первому сентября отмывают в банях. Вот и накочегарили».

Однако жители Терновки юмор не оценили.

«Тем, кто считает это смешным: приезжайте, посидите полчасика в квартире, понюхаете и уйдете с больной головой. Тогда и я с вами посмеюсь», - написала горожанка.

25 августа сильный запах горелой древесины чувствовался не только в Терновке, но и в других микрорайонах Пензы. Тогда очагов возгорания, из-за которых город мог оказаться в дыму, поблизости не нашли. Пензенцы предположили, что смог пришел из соседних регионов, где бушевали лесные пожары.