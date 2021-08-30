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Глас народа

Ковер для машины: пензенец пристыдил захватчиков земли

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Жителя Пензы Александра возмутили действия автовладельцев, которые живут в Дальнем Арбекове. Свою жалобу он прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». По мнению мужчины, хозяева транспортных средств незаконно захватывают землю рядом с домами № 134 и 138 на проспекте Строителей, а ответственные лица на это не реагируют.

«Везде эти столбики, ковры, кто-то асфальтирует себе место, не имея на это никакого права», - констатировал читатель.

Он выложил несколько фотографий, сделанных во дворе на проспекте Строителей, и отметил, что подобные факты можно встретить в любом микрорайоне.

«Это происходит в каждом дворе уже не первый год, а борьбы никакой не видно, водители разносят грязь по городу, заужают проезд для пожарных машин, портят газоны...» - перечислил проблемы мужчина.

Отдельно он остановился на автомобильных шинах, которые, по его мнению, не должны использоваться на придомовых территориях ни в качестве декора, ни в качестве заграждений.

«Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» и ФККО, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины отнесены к отходам III-IV класса опасности, которые повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях», - подчеркнул горожанин.

Мужчина направлял обращение с просьбой убрать ограждения в администрацию города. На место выехал специалист. Он подтвердил, что парковочные блокираторы и столбики с тросами расположены на участке, находящемся в ведении органа местного самоуправления, и должны быть демонтированы. 11 августа гражданину направили соответствующий ответ. Однако работы пока так и не провели.

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Новость сообщил — Михеев Александр
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