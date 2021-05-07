Сетевое издание|18+|Пятница|7 мая 2021|21:00
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Глас народа

На Окружной в Пензе детская площадка превратилась в парковку

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В пятницу, 7 мая, жительница Пензы пожаловалась на состояние детской площадки на улице Аксакова в районе Окружной.

«Вот так выглядит единственная в частном секторе площадка, сама она два года без ремонта, машины на ней», - написала женщина в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных ею снимках запечатлены перекошенные турники, облезшие конструкции игровых элементов.

Вплотную к турникам припаркованы автомобили, так что дети в любом случае вряд ли смогли бы заниматься спортом.

Источник: фото Надежды Самокутяевой, vk.com/zloj58.

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Гость||

Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях:

Статья 3.4.

Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе:

2.1.13.

Запрещается на территории города Пензы: - размещать транспортные средства на детских и спортивных площадках.

Гость||

Шикардос детская площадка!!! Сдайте как антиквариат в музей времён правления И.А.Белозерцева!!!

Гость||

Автомобилисты утратили связь с реальностью. Полная безнаказанность и вседозволенность.

Гость||

Судя по фото - удобно с турника на багажники запрыгивать.

Гость||

гибдд работает в пензе??????????? или только вообще полиция работает когда народ бастовать выходит что бы их разгонять и задерживать?????????? почему бы тут не арестовать имущество да и самих этих владельцев авто, думаю после этого все бы ктоме этих дибилов полицию благодарили а не ненавидели

Гость||

Гость писал(a):

гибдд работает в пензе??????????? или только вообще полиция работает когда народ бастовать выходит что бы их разгонять и задерживать?????????? почему бы тут не арестовать имущество да и самих этих владельцев авто, думаю после этого все бы ктоме этих дибилов полицию благодарили а не ненавидели
дурачек пишет

Гость||

а где на фото детская площадка собственно?

Гость||

Гость писал(a):

дурачек пишет
почему? обаснуй?

Гость||

ИНТЕРЕСно,если"кто-то" из РЕБЯТишек попадет мячом,что будет?....(естественно если будет вмятина)

Гость||

Гость писал(a):

почему? обаснуй?
Гость писал(a):
почему бы тут не арестовать имущество да и самих этих владельцев авто
за что?

Гость||

Гость писал(a):

за что?
за нарушение закона пдд, за захламление территории предназначенной для других более социально важной деятельнсоти

Гость||

Гость писал(a):

за нарушение закона пдд, за захламление территории предназначенной для других более социально важной деятельнсоти
а давай тебя арестуем, например, за несение чуши

Гость||

Гость писал(a):

а давай тебя арестуем, например, за несение чуши
какой чуши???????????? где твой мозг????????? не понятно что эти авто стоят и нарушают закон, их по факту можно эвакуировать на штрафстоянку и уведомить посфактум этих автокретинов

Гость||

изучи законы, арестовщик!

Гость||

Есть такое негласное понятие Общественный договор. Люди сами исходя из реалий жизни выбирают тот или иной порядок. Реальность такова, что автомобилей в городе стало в разы больше парковочных мест. В результате эти авто ставят там сами же жители этих дворов, чьи дети там же гуляют. Если это длится относительно долго, значит данное микро общество это устраивает.

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Имя: Гость
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