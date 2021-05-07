На Окружной в Пензе детская площадка превратилась в парковку

07.05.2021 | 14:47

В пятницу, 7 мая, жительница Пензы пожаловалась на состояние детской площадки на улице Аксакова в районе Окружной.

«Вот так выглядит единственная в частном секторе площадка, сама она два года без ремонта, машины на ней», - написала женщина в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

На выложенных ею снимках запечатлены перекошенные турники, облезшие конструкции игровых элементов.

Вплотную к турникам припаркованы автомобили, так что дети в любом случае вряд ли смогли бы заниматься спортом.

Источник: фото Надежды Самокутяевой, vk.com/zloj58.