На Окружной в Пензе детская площадка превратилась в парковку

В пятницу, 7 мая, жительница Пензы пожаловалась на состояние детской площадки на улице Аксакова в районе Окружной.
«Вот так выглядит единственная в частном секторе площадка, сама она два года без ремонта, машины на ней», - написала женщина в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
На выложенных ею снимках запечатлены перекошенные турники, облезшие конструкции игровых элементов.
Вплотную к турникам припаркованы автомобили, так что дети в любом случае вряд ли смогли бы заниматься спортом.
Источник: фото Надежды Самокутяевой, vk.com/zloj58.
Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях:
Статья 3.4.
Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе:
2.1.13.
Запрещается на территории города Пензы: - размещать транспортные средства на детских и спортивных площадках.