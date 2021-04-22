Пензенцев интересует, дадут ли по 10 000 рублей 11-классникам

22.04.2021 | 14:47

В четверг, 22 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Диана. Женщина является матерью одиннадцатиклассника, и ее интересует, положена ли сыну выплата, которую накануне анонсировал Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Сыну 17 лет, некоторым его одноклассникам уже вообще 18. Не будет ли такого, что деньги дадут только тем, кому 16?» - беспокоится Диана.

Согласно заявлению Путина, семьям перечислят по 10 000 рублей на каждого ребенка школьного возраста (включая будущих первоклассников). Средства начнут поступать на карты родителей в середине августа.

Федеральный Минтруд разъяснил, что для оформления выплаты достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или органах соцзащиты. В какой именно срок следует оформить документ, пока не указано.

«Я слышала, может потребоваться справка из школы, подтверждающая, что ребенок является ее учеником. Но в мае дети выпустятся, в июне получат дипломы и в августе школьниками уже не будут. Выходит, и выплата им уже не положена, ведь она направлена на помощь при сборе ребенка в школу», - поделилась сведениями пензячка.

Официального подтверждения это предположение пока не получило.

Некоторые СМИ отмечают, что тем родителям, кто ранее уже получал единовременные выплаты на ребенка, не нужно будет подавать заявление, деньги зачислятся на карточку автоматически.

«Указ по данной выплате еще не подписан. Если ее осуществление возложат на пенсионный фонд, вся официальная информация будет размещена на официальном сайте», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном отделении ПФР.

«Пока ничего не известно, ожидается поступление регламентирующих документов от Министерства труда РФ», - пояснили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.