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Глас народа

Пензенцев интересует, дадут ли по 10 000 рублей 11-классникам

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В четверг, 22 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Диана. Женщина является матерью одиннадцатиклассника, и ее интересует, положена ли сыну выплата, которую накануне анонсировал Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Сыну 17 лет, некоторым его одноклассникам уже вообще 18. Не будет ли такого, что деньги дадут только тем, кому 16?» - беспокоится Диана.

Согласно заявлению Путина, семьям перечислят по 10 000 рублей на каждого ребенка школьного возраста (включая будущих первоклассников). Средства начнут поступать на карты родителей в середине августа.

Федеральный Минтруд разъяснил, что для оформления выплаты достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или органах соцзащиты. В какой именно срок следует оформить документ, пока не указано.

«Я слышала, может потребоваться справка из школы, подтверждающая, что ребенок является ее учеником. Но в мае дети выпустятся, в июне получат дипломы и в августе школьниками уже не будут. Выходит, и выплата им уже не положена, ведь она направлена на помощь при сборе ребенка в школу», - поделилась сведениями пензячка.

Официального подтверждения это предположение пока не получило.

Некоторые СМИ отмечают, что тем родителям, кто ранее уже получал единовременные выплаты на ребенка, не нужно будет подавать заявление, деньги зачислятся на карточку автоматически.

«Указ по данной выплате еще не подписан. Если ее осуществление возложат на пенсионный фонд, вся официальная информация будет размещена на официальном сайте», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном отделении ПФР.

«Пока ничего не известно, ожидается поступление регламентирующих документов от Министерства труда РФ», - пояснили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но в мае дети выпустятся, в июне получат дипломы и в августе школьниками уже не будут. Выходит, и выплата им уже не положена,
До пенсии может им платить?

Выплата будет в августе на школьные принадлежности и выборы 19 сентября.

Гость||

Если выплата на выборы, то логичнее как раз одиннадцатиклассникам и платить - они и выбирать будут!

Гость||

Цель выплаты абсолютно очевидна - 19 сентября, но я рад, что семьи школьников хоть что-то получат от государства. Позорная сумма, но хоть это и все этому радуются. Но меня бы радовало, если бы государство создало такие условия, когда люди получали достойную зарплату и не были работающими нищими, радуясь в ожидании получить копейки от государства.

Гость||

И снова ведь проголосуют.

Гость||

Где поддержка инвалидов и пенсионеров?

Гость||

Ложь, не проголосуют! Вы же пензенцы и должны понимать, как прошли последние выборы. Путем вбросов, на что сейчас заведено уголовное дело. Поэтому сейчас все сделают как им надо, и простые смертные ничего не докажут....

Гость||

Вопрос. А при чем здесь выборы. Разговор идет о выплатах.

Гость||

Извините конечно,а причем тут дети которые выпустятся из школы?почему им то надо платить? Они выпустятся в июне и пойдут в универ,с фига ли надо им платить? Чтобы купить ручку и тетради? Бред

Гость||

За пенсионеров и инвалидов, я бы стрелял....Обещали повысить пенсионный возраст и пенсии до 20 тысяч, за эти годы максимум рубль прибавили. Скоты, что сказать...

Гость||

Гость писал(a):

Ложь, не проголосуют!
Ещё как проголосуют.Гость писал(a):
Поэтому сейчас все сделают как им надо, и простые смертные ничего не докажут....
Те самые смертные что всё голосуют и голосуют?

Гость||

Болт !

Гость||

Гость писал(a):

Вопрос. А при чем здесь выборы. Разговор идет о выплатах.
А ты дурочка. Причинно-следственная связь прямая. Видимо ты тоже всё голосуешь и голосуешь.

Гость||

Гость писал(a):

Болт !
Согласен. Электорат снова положит болт на свой выбор.

Имя: Гость
Комментарий:

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