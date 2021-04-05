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Глас народа

В Терновке бизнес-постройку возводят в считанных метрах от кладбища

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У кладбища в Терновке продолжается возведение объекта. Строение от могил отделяют лишь несколько метров, никакой ограды не видно.

Снимками с места строительства в соцсети Instagram поделилась пензячка Юлия в воскресенье, 4 апреля.

«Вот такое безобразие происходит на Терновском кладбище. Строят придорожные постройки, якобы СТО и АЗС. Ужас просто! Неужели нельзя было отступить от могилок метров 5 хотя бы?» - возмутилась женщина.

Котлован рядом с могилами пензенцы заметили в ноябре 2020 года, его снимки появились в социальных сетях. Тогда пользователи предположили, что специалисты готовятся строить объездную дорогу.

Позже выяснилось, что рядом с кладбищем расположится другой объект, рассчитанный на автомобилистов, возможно СТО. Земля, где его возводят, находится в частной собственности.

Строители собирались исключить размыв кладбищенского грунта, установив подпорную стенку из дорожных блоков. Судя по снимкам Юлии, свое обещание они выполнили. Однако близость бизнеса к местам захоронения вызывает недовольство пензенцев.

«Ужасно, как близко строят. Кто же это разрешил?», «Что же такое с нашим городом стало! Сколько маразма!», «Если бы помнили, что мы будущие покойники, такого не было бы!» - написали комментаторы.

Фото @iuliiai94, instagram.com/penza_resheniya.

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Гость||

Дети Белозерцева строят?

Гость||

Если нормы соблюдены, родственники не против, о чем тогда говорить?

Гость||

Только сейчас об этом узнали?

Гость||

Гость писал(a):

Если нормы соблюдены,
Нормы подправим.

Гость||

Вангую, бизнес загнётся через несколько месяцев

Гость||

История полностью отражающая отношение буртасов с себе,своим предкам.

Гость||

Козина же задержали за взятку ,надо проверить и по этому факту ,тут явно нормы не соблюдены.

Гость||

Может еще один харончик будет.

Гость||

Отвтки от покойничков ,которых побеспокоили, не боятся? А то сначала замполиты-комуняги, потом колокола отливают, лбы расшибают.

Гость||

Гость писал(a):

Козина же задержали за взятку ,надо проверить и по этому факту ,тут явно нормы не соблюдены.
Прокуратура проверяла. Бумаги соответствуют.

Гость||

Точно,только здесь можно было строить, мы же остров в кольце врагов, у нас земли нет.

Гость||

А прокуратуру , которая бумаги проверила ,кто проверил?

Гость||

Здесь что-то нечисто.

Гость||

Гость писал(a):

А прокуратуру , которая бумаги проверила ,кто проверил?
Там чистки прошли. Троих уволили. Канцерову проверяют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ужасно, как близко строят. Кто же это разрешил?
Некогда до ваших могил, миллионы под кроватью проветривать надо. Когда голосовать пойдете не умиляйтесь на кандидатов, а головой думайте.

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Имя: Гость
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