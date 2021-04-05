В Терновке бизнес-постройку возводят в считанных метрах от кладбища

05.04.2021 | 12:25

У кладбища в Терновке продолжается возведение объекта. Строение от могил отделяют лишь несколько метров, никакой ограды не видно.

Снимками с места строительства в соцсети Instagram поделилась пензячка Юлия в воскресенье, 4 апреля.

«Вот такое безобразие происходит на Терновском кладбище. Строят придорожные постройки, якобы СТО и АЗС. Ужас просто! Неужели нельзя было отступить от могилок метров 5 хотя бы?» - возмутилась женщина.

Котлован рядом с могилами пензенцы заметили в ноябре 2020 года, его снимки появились в социальных сетях. Тогда пользователи предположили, что специалисты готовятся строить объездную дорогу.

Позже выяснилось, что рядом с кладбищем расположится другой объект, рассчитанный на автомобилистов, возможно СТО. Земля, где его возводят, находится в частной собственности.

Строители собирались исключить размыв кладбищенского грунта, установив подпорную стенку из дорожных блоков. Судя по снимкам Юлии, свое обещание они выполнили. Однако близость бизнеса к местам захоронения вызывает недовольство пензенцев.

«Ужасно, как близко строят. Кто же это разрешил?», «Что же такое с нашим городом стало! Сколько маразма!», «Если бы помнили, что мы будущие покойники, такого не было бы!» - написали комментаторы.

Фото @iuliiai94, instagram.com/penza_resheniya.