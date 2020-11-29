29.11.2020 | 11:43

Рядом с Терновским кладбищем в Пензе вырыли котлован. Соответствующие снимки появились в группе penzach1 социальной сети Instagram в субботу, 28 ноября.

Автор кадров отметил, что земля выкопана практически в одном метре от могил. «Не удивлюсь, если все это вместе с людскими костями начнет туда осыпаться! Ничего святого у людей!» - добавил он.

На снимках можно видеть, что захоронения расположены очень близко к котловану. О его глубине трудно судить, но она явно больше одного метра.

Фотографии обошли и многие пензенские паблики социальной сети «ВКонтакте». Большинство комментаторов задались вопросом, для чего выкопали котлован.

«Если я правильно помню, то в обход кладбища будут делать дорогу, чтобы не стоять на светофоре у «Славы». Наверно, начали землю подготавливать. Только не забывайте, что при создании дорог также подготавливают широкие полосы земли по бокам. Так что дорога будет не близко к кладбищу», - поделилась мнением пользовательница с ником Анастасия Лебедева в группе «Подслушано Спутник».

Ей возразили, отметив, что объект не может являться будущей объездной дорогой.

«Раскопали-то со стороны трассы Пенза - Шемышейка, так что это точно не объезд. Да и некуда его там пихать. Сразу за кладбищем здания старого завода и «Ритейл». Если только со стороны поля в сторону аэропорта, но и там есть дома», - написала пензячка Анжела Дозорова.

Появление котлована, которого, по словам комментаторов, в понедельник не было, вызвало у многих возмущение: «Безобразие какое», «Беспредел какой-то», «За каждый метр земли готовы на все. Позор!»

Фото instagram.com/penzach1.