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Глас народа | Рядом с могилами на Терновском кладбище вырыли котлован

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Рядом с Терновским кладбищем в Пензе вырыли котлован. Соответствующие снимки появились в группе penzach1 социальной сети Instagram в субботу, 28 ноября.

Автор кадров отметил, что земля выкопана практически в одном метре от могил. «Не удивлюсь, если все это вместе с людскими костями начнет туда осыпаться! Ничего святого у людей!» - добавил он.

На снимках можно видеть, что захоронения расположены очень близко к котловану. О его глубине трудно судить, но она явно больше одного метра.

Фотографии обошли и многие пензенские паблики социальной сети «ВКонтакте». Большинство комментаторов задались вопросом, для чего выкопали котлован.

«Если я правильно помню, то в обход кладбища будут делать дорогу, чтобы не стоять на светофоре у «Славы». Наверно, начали землю подготавливать. Только не забывайте, что при создании дорог также подготавливают широкие полосы земли по бокам. Так что дорога будет не близко к кладбищу», - поделилась мнением пользовательница с ником Анастасия Лебедева в группе «Подслушано Спутник».

Ей возразили, отметив, что объект не может являться будущей объездной дорогой.

«Раскопали-то со стороны трассы Пенза - Шемышейка, так что это точно не объезд. Да и некуда его там пихать. Сразу за кладбищем здания старого завода и «Ритейл». Если только со стороны поля в сторону аэропорта, но и там есть дома», - написала пензячка Анжела Дозорова.

Появление котлована, которого, по словам комментаторов, в понедельник не было, вызвало у многих возмущение: «Безобразие какое», «Беспредел какой-то», «За каждый метр земли готовы на все. Позор!»

Фото instagram.com/penzach1.

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Гость||

Неужели крематорий будут строить?

Гость||

Скоро бедные буртасы купят в кредит там квартиры

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ничего святого у людей
а причем тут святость мы же не в церкви

Гость||

вырыли значит нужно

Гость||

много погибших от ковида, решили оптом хоронить?

Гость||

Новая аллея славы???

Гость||

Наверно братскую могилу будут делать???

Гость||

Гость писал(a):

а причем тут святость мы же не в церкви
Вы дурачек?

Гость||

Кой ужас! Мир сошел с ума.

Гость||

Космодром?

Гость||

12.37, это просто ты не очень умён.

Гость||

Храм строят

Гость||

От заката до рассвета

Гость||

12:39,Хорошо,что есть такие умные,как ты.Может ты и копал?

Гость||

Гость писал(a):

Может ты и копал?
Может и я. А что такого то, это же не карьер.

Имя: Гость
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