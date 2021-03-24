В Пензе после падения наледи на мужчину возбудили уголовное дело

24.03.2021 | 18:16

В Пензе следствие выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 62-летний мужчина. Все произошло в воскресенье, 21 марта, на улице Володарского.

«По данным следствия, днем с крыши одного из домов на мужчину, проходившего вместе с супругой по тротуару вдоль дома, упала наледь. В результате потерпевший получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Следователи полагают, что произошедшее стало возможным, поскольку работники подрядной организации (общества с ограниченной ответственностью) и иные ответственные лица не очистили крышу дома от снега и наледи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователь устанавливает все обстоятельства инцидента и лиц, проводивших работы по очистке кровли, закрепляет доказательственную базу. Расследование продолжается.