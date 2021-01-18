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Глас народа | Житель Западной Поляны: Страшно к подъезду подходить, убьет

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Житель микрорайона Западная Поляна в Пензе сообщил о серьезной опасности, угрожающей ему и его соседям. В воскресенье, 17 января, он прислал в редакцию портала PenzaInform.ru видео, снятое из собственного окна.

На кадрах - огромная сосулька, свисающая с крыши.

«Ленинградская, 8а. Первый подъезд. Страшно к подъезду подходить. Убьет», - поделился опасениями читатель портала.

После обильных снегопадов, прошедших в Пензенской области на минувшей неделе, с аналогичной проблемой столкнулись во многих населенных пунктах. Снег на крышах начал таять, образовалась наледь.

За последние год в Пензе произошло несколько несчастных случаев, связанных с падением льда с крыш.

В 2011 году на Набережной Реки Суры погиб 54-летний мужчина, еще два человека пострадали. В 2017-м на улице Калинина убило 74-летнюю местную жительницу.

В 2013 году пожилая женщина пострадала на улице Володарского, в 2019-м похожий случай произошел на Попова.

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Гость||

ПИ сосульки не сшибает, в УК надо сообщать, а не сюда...

Гость||

МУПу Жульё не до вас! Давно бы собрались всем домом и иссосали бы все сосульки. Бесплатное мороженное от МУПа.

Гость||

По сосулькам сразу видно где сифонит крыша и какая энергоэффективность дома. Но ничего, отопление качегарят так что хватит даже чтобы растопить все сосульки. Ждите квитанции за январь.

Гость||

Ленинградская 6 такая ж история

Гость||

Гость писал(a):

МУПу Жульё не до вас!
Пробирались в гости по сугробам во дворах многоэтажек, стояли дядя и тётя из жулья в телогреях с их надписями, снег валил, они решали, что делать, чесали репы. Шли назад через час, они все так же стояли и чесали, созерцали природу, а снег продолжал валить. Оклады у них и спокойствие, что как ни работай, все равно не обсчитают.

Гость||

Гость писал(a):

Пробирались в гости по сугробам во дворах многоэтажек, стояли дядя и тётя из жулья в телогреях с их надписями, снег валил, они решали, что делать, чесали репы. Шли назад через час, они все так же стояли и чесали, созерцали природу, а снег продолжал валить. Оклады у них и спокойствие, что как ни работай, все равно не обсчитают.
Вот вы и раскрыли суть их деятельности за час. Даже если выбраться из этого ада под названием западная поляна, то будет тоже самое только под управлением другой такой же конторки. Это не лечится.

Гость||

Гость писал(a):

Это не лечится.
Это очень даже лечится почасовой оплатой и строгим контролем за выполнением. Нет часа - нет оплаты за него, нет результата - нет денег.

Гость||

Тем более сейчас все фотографируется и записывается.

Гость||

Но как, как проконтролировать знакомую подруги её жены зятя свекора сестры? Скажите, как.

Гость||

Гость писал(a):

Это очень даже лечится почасовой оплатой и строгим контролем за выполнением. Нет часа - нет оплаты за него, нет результата - нет денег.
Мы про Россию говорим? А то мне на секунду показалось что про загнивающий запад без духовных скреп.

Гость||

Гость писал(a):

Но как, как проконтролировать знакомую подруги её жены зятя свекора сестры? Скажите, как.
Попросить марата, брата Салавата друга Рашита, вот с ним решать как решит Рашит так и Марат с Салаватом и его брат.

Гость||

Мы голосовале за эта. Есле буит надо, то ищо рас прагаласуем. А вы скочите мима отсюдава.

Гость||

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- http://bit.do/miase

Гость||

Гость писал(a):

Мы голосовале за эта. Есле буит надо, то ищо рас прагаласуем. А вы скочите мима отсюдава.
Кратка и ёмка! Так проголосуем же за краткасть!

Гость||

Гость писал(a):

нет результата - нет денег.
И не надо ни на кого кричать, лишать премий, стучать пяткой в грудь. Показал фото, мило улыбнулся, поставил перед фактом.

Имя: Гость
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