18.01.2021 | 09:19

Житель микрорайона Западная Поляна в Пензе сообщил о серьезной опасности, угрожающей ему и его соседям. В воскресенье, 17 января, он прислал в редакцию портала PenzaInform.ru видео, снятое из собственного окна.

На кадрах - огромная сосулька, свисающая с крыши.

«Ленинградская, 8а. Первый подъезд. Страшно к подъезду подходить. Убьет», - поделился опасениями читатель портала.

После обильных снегопадов, прошедших в Пензенской области на минувшей неделе, с аналогичной проблемой столкнулись во многих населенных пунктах. Снег на крышах начал таять, образовалась наледь.

За последние год в Пензе произошло несколько несчастных случаев, связанных с падением льда с крыш.

В 2011 году на Набережной Реки Суры погиб 54-летний мужчина, еще два человека пострадали. В 2017-м на улице Калинина убило 74-летнюю местную жительницу.

В 2013 году пожилая женщина пострадала на улице Володарского, в 2019-м похожий случай произошел на Попова.