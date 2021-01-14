14.01.2021 | 14:15

В четверг, 14 января, в Сердобске натиска непогоды не выдержала елка, установленная в центре. Фото упавшего новогоднего дерева разместили в паблике города в социальной сети «ВКонтакте».

Когда именно упала украшенная зеленая красавица, неизвестно. На одном из снимков дерево лежит в сумеречном свете.

Комментировавшие фото пользователи пожалели о случившемся. Один из сердобчан даже сочинил подходящие случаю строки.

«Упала елочка в метель, занесло дороги! Тракторов в Сердобске нет - сдали в металлоломы. Нужно дворников просить откопать наш город!» - написал участник группы с ником Добрый Тролль.

14 января на регион обрушилась метель. Обильный снегопад вызвал заторы на городских дорогах и трассах регионального значения. Отменено автобусное сообщение с Саратовской и Самарской областями.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снег не прекратится. 15 января осадки будут не такими интенсивными, ветер стихнет. 16-го числа регион опять ждет обильный снегопад.

Фото 1 Нины Овечкиной, фото 2 Павла Обухова, vk.com/serdobsktop_overhear.