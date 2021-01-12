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Глас народа | В Пензе вандалы уничтожили «интеллигентного динозавра Григория»

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В Пензе энтузиасты построили во дворе зимнюю фигуру. Но не обычного снеговика, а динозавра. И даже дали ему имя.

Фото выложила в группе в социальной сети «ВКонтакте» одна из создательниц скульптуры, указав, что фигуру соорудили возле школы № 67 в Пензе (она находится на ул. Лядова. - Прим. ред.).

«Представляю вам нашего собственноручно построенного динозавра Григория. Строили примерно часа 2,5-3, все замерзли, но дети и взрослые были в восторге!» - написала пензячка.

Однако тут же она добавила, что Григорий долго не прожил.

«Жаль, что есть еще такие люди, которым абсолютно пофиг на старания других и которые умудрились даже его сломать, позор!» - завершила она свой пост, проиллюстрированный фотографиями.

Скульптура Григория вызвала самые положительные отклики, а вот действия вандалов - массу возмущения.

«Какой интеллигентный Григорий! Жаль, что улетел. Надеюсь, вернется с подружкой». «Великолепен! А тем, кто сломал, - стыд и позор!» - пишут пользователи Сети.

Одна из свидетельниц подобного разрушения рассказала: «Во дворе дома двое оболтусов лет по 14 с криками «Как здорово убивать людей!» кинулись ломать снеговиков, которые только-только построили малыши. Слезы, крики карапузов, на глазах которых снеговики были разбиты ногами. На замечание взрослых - широкая улыбка и ответ: «А что такого?» Ладно - снеговики, еще слепим, но от радостного боевого клича «Как здорово убивать людей!» до сих пор мурашки по коже!»

Знатоки посоветовали закреплять снежные фигуры: «Водой заливайте, становится льдом, никто ножки и ручки ломать не хочет. Наш неделю стоит! Разноцветный, детишки ходят и радуются».

«Построим еще, заодно и подружку», - пообещала автор поста.

фото vk.com/podslushano58

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Новости вселенского масштаба! ☝️

Гость||

мдяяя что творится! Ломать не строить! Жалко конечно, все же труб какой не какой))) Тем более маленьких скульпторов. Но увы в жизни так бывает! Главное, что дети получили первое приятное впечатление от своего творения! А что дальше с этим творением будет, решит либо чья-то нога, либо мать-природа.

Гость||

Лучше бы кентавра снесли бы.

Гость||

Кабалевского?

Гость||

Классный Григорий! Такой алкаш-интеллигент

Гость||

Недоразвитых и недовоспитанных везде хватает.

Гость||

Кадровый резерв подрастает!

Гость||

Эти сволочи ещё и нассали за углом.

Гость||

Не любят у нас таксистов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Во дворе дома двое оболтусов лет по 14 с криками «Как здорово убивать людей!»
Кандидаты на "пушечное мясо" в Сирию...

Гость||

Теперь этих выродков на 1-ый канал надо отправить,чтоб другие с них пример брали,как в случае с девахами греющим 5-ые точки на Вечном огне(жаль что не поджарились).

Гость||

Гость писал(a):

12.01.2021 11:53|

Лучше бы кентавра снесли бы.

Кентавра давно пора в утиль.

Гость||

теперь пробуйте справится с кентавром, он вам не григорий

Гость||

жаль Григория, пир праху его

Имя: Гость
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