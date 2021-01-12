12.01.2021 | 11:35

В Пензе энтузиасты построили во дворе зимнюю фигуру. Но не обычного снеговика, а динозавра. И даже дали ему имя.

Фото выложила в группе в социальной сети «ВКонтакте» одна из создательниц скульптуры, указав, что фигуру соорудили возле школы № 67 в Пензе (она находится на ул. Лядова. - Прим. ред.).

«Представляю вам нашего собственноручно построенного динозавра Григория. Строили примерно часа 2,5-3, все замерзли, но дети и взрослые были в восторге!» - написала пензячка.

Однако тут же она добавила, что Григорий долго не прожил.

«Жаль, что есть еще такие люди, которым абсолютно пофиг на старания других и которые умудрились даже его сломать, позор!» - завершила она свой пост, проиллюстрированный фотографиями.

Скульптура Григория вызвала самые положительные отклики, а вот действия вандалов - массу возмущения.

«Какой интеллигентный Григорий! Жаль, что улетел. Надеюсь, вернется с подружкой». «Великолепен! А тем, кто сломал, - стыд и позор!» - пишут пользователи Сети.

Одна из свидетельниц подобного разрушения рассказала: «Во дворе дома двое оболтусов лет по 14 с криками «Как здорово убивать людей!» кинулись ломать снеговиков, которые только-только построили малыши. Слезы, крики карапузов, на глазах которых снеговики были разбиты ногами. На замечание взрослых - широкая улыбка и ответ: «А что такого?» Ладно - снеговики, еще слепим, но от радостного боевого клича «Как здорово убивать людей!» до сих пор мурашки по коже!»

Знатоки посоветовали закреплять снежные фигуры: «Водой заливайте, становится льдом, никто ножки и ручки ломать не хочет. Наш неделю стоит! Разноцветный, детишки ходят и радуются».

«Построим еще, заодно и подружку», - пообещала автор поста.

фото vk.com/podslushano58