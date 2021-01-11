В селе Чемодановка Бессоновского района построили спортивную площадку, однако зимой применения ей не нашлось.
Кадрами заваленной снегом территории в группе penza_novosti социальной сети Instagram в понедельник, 11 января, поделилась пользовательница с ником @valeriyazeryunova. По словам женщины, на строительство спортивной площадки выделили 20 млн рублей.
«Но дети в зимнее время ее не могут посещать, так как ее не заливают. Им приходится ездить в соседние села, чтобы покататься на коньках и поиграть в хоккей», - написала она.
Объект открыли в начале сентября 2020 года. На площадке на свежем воздухе могут заниматься спортом как взрослые, так и дети, готовиться к сдаче ГТО, однако зимнее время, по всей видимости, является исключением.
«Там, наверное, мягкое покрытие. Испортится», - предположила пользовательница.
«Идиотизм, конечно. Это все равно что купить машину и не ездить на ней, потому что нет бензина», - высказалась участница группы.
Видео instagram.com/penza_novosti.
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Стоит уточнить. На месте хоккейной коробки, где всегда был каток, построили новую коробку. Там нет площадки. Все ждали, что зимой зальют офигенный катом детям. Ан нет, решили наверное что и так сойдет. И теперь у кого есть возможность возят детей в соседние населенные пункты, да и то не каждый день. А у кого нет возможности??!!!!