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Глас народа | Пензячка: Горку на Юбилейной площади перезалили, дети довольны

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После публикации сетевого издания «ПензаИнформ» о некачественной заливке горки, установленной на Юбилейной площади, ситуация изменилась. Об этом сообщила жительница областного центра, ранее раскритиковавшая конструкцию.

Горка появилась после обращения пензенцев к губернатору Ивану Белозерцеву. Готовить ее начали 27 декабря. В тот день мэр Андрей Лузгин поделился у себя в сторис видео, на котором запечатлено, как снежное сооружение поливают водой из резервуара пожарной машины.

Однако зимний аттракцион вызвал резкую критику пензячки Елены.

«По этой горке только пешком ходить! Позор! Детей приходит много, а кататься не могут - не катит горка. Хочется спросить: для чего делали?» - высказалась она.

После публикации пензячка прислала новое сообщение. «Хочу поблагодарить PenzaInform.ru за то, что не оставили без внимания мой комментарий по вопросу о горке на Юбилейной площади. Спасибо за оперативное решение вопроса всем, кто к этому причастен! Горку перезалили, дети очень довольны! С Рождеством!» - написала она.

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Гость||

Ты про Елену?

Гость||

Здорово, когда губернатор области и мэр города решают вопросы по заливке горок и катков)))))

Гость||

Это персональная горка Елены Масловой. Смекайте.

Гость||

Вы бухаете, что ли? У вас сайт глючный!

Гость||

Гость писал(a):

Здорово, когда губернатор области и мэр города решают вопросы по заливке горок и катков)))))
Так ведь на этот счёт целая спецоперация в инстаграме была организована. Ты так можешь? Думаю неа

Гость||

Гость писал(a):

Вы бухаете, что ли? У вас сайт глючный!
Что конкретно глючит и как глючит?

Гость||

Юбилейная площадь - это изначально исключительно летняя площадь и так сложилось что это площадь власти а не народа.

Гость||

Жители города Пензы выбрали для новой площади названия «площадь Искусств» и «Фестивальная площадь». Выбор народа проигнорирован на 100% и новая площадь в одностороннем порядке была названа «Юбилейная площадь». Ничто не забыто.

Гость||

Пензячка эта обосранна и горка сраная.

Гость||

Так она кому то в хуй сперлась или нет?

Гость||

Гость писал(a):

Так она кому то в хуй сперлась или нет?
А ты кто?

Гость||

Все " белочка" окончательно посетила этого матершинника

Гость||

Гость писал(a):

Пензячка эта обосранна и горка сраная.
Где ваши доказательства?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.01.2021 16:44|

Так она кому то в хуй сперлась или нет?

Вот где модераторше проявить свою прыть по стиранию подобных комментариев, а не там, где власть критикуют! Надеюсь, за эту спячку она будет наказана лишением премии администрацией ПИ !

Гость||

Гость писал(a):

Все " белочка" окончательно посетила этого матершинника
Вполне логично ибо площадь Юбилейная таки.

Имя: Гость
Комментарий:

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