07.01.2021 | 15:31

После публикации сетевого издания «ПензаИнформ» о некачественной заливке горки, установленной на Юбилейной площади, ситуация изменилась. Об этом сообщила жительница областного центра, ранее раскритиковавшая конструкцию.

Горка появилась после обращения пензенцев к губернатору Ивану Белозерцеву. Готовить ее начали 27 декабря. В тот день мэр Андрей Лузгин поделился у себя в сторис видео, на котором запечатлено, как снежное сооружение поливают водой из резервуара пожарной машины.

Однако зимний аттракцион вызвал резкую критику пензячки Елены.

«По этой горке только пешком ходить! Позор! Детей приходит много, а кататься не могут - не катит горка. Хочется спросить: для чего делали?» - высказалась она.

После публикации пензячка прислала новое сообщение. «Хочу поблагодарить PenzaInform.ru за то, что не оставили без внимания мой комментарий по вопросу о горке на Юбилейной площади. Спасибо за оперативное решение вопроса всем, кто к этому причастен! Горку перезалили, дети очень довольны! С Рождеством!» - написала она.