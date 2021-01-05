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Глас народа | Пензячка о горке на Юбилейной площади: Только пешком ходить

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Жительница Пензы Елена К. раскритиковала новую горку на Юбилейной площади. Свое сообщение женщина оставила в группе PenzaInform в Instagram в понедельник, 4 января.

«По этой горке только пешком ходить! Позор! Детей приходит много, а кататься не могут - не катит горка. Хочется спросить: для чего делали?» - высказалась Елена.

В начале декабря пензенцы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву, что Юбилейную площадь никак не готовят к гуляньям на Новый год: не устанавливают елку и горку, не заливают каток.

В итоге 22-го числа появилось новогоднее дерево, 27-го начали готовить горку. В тот день мэр Андрей Лузгин поделился у себя в сторис видео, на котором запечатлено, как конструкцию из снега поливают водой из резервуара пожарной машины.

В катке местным жителям сразу отказали: заливка может испортить плитку.

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Гость||

Мер сказал-мер сделал, а уж как вопрос второй)))

Гость||

Юбилейная площадь - это площадь НЕ зимних забав. То что там по запросам инстаграмщиц слепили снежную горку и воткнули ёлочку никак не меняет ситуацию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хочется спросить: для чего делали?» - высказалась Елена.
Как всегда,для галочки...

Гость||

Наш Мэр,не западный Пер. Мужик сказал - мужик сделал!!!

Гость||

Гость писал(a):

Как всегда,для галочки...
Это было заведомо понятно.

Гость||

У нас есть мер-пер? А чего он прячется от людей?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В начале декабря пензенцы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву, что Юбилейную площадь никак не готовят к гуляньям на Новый год: не устанавливают елку и горку, не заливают каток.
Губернатор и Мэр не должны вестись на инстаграмные провокации 8-летней девочки Алины от имени которой пишет её мамка Елена.

Гость||

Это конечно, рука то не детская строчит пожелания и ход мыслей никак у ребёнка.

Имя: Гость
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