05.01.2021 | 12:04

Жительница Пензы Елена К. раскритиковала новую горку на Юбилейной площади. Свое сообщение женщина оставила в группе PenzaInform в Instagram в понедельник, 4 января.

«По этой горке только пешком ходить! Позор! Детей приходит много, а кататься не могут - не катит горка. Хочется спросить: для чего делали?» - высказалась Елена.

В начале декабря пензенцы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву, что Юбилейную площадь никак не готовят к гуляньям на Новый год: не устанавливают елку и горку, не заливают каток.

В итоге 22-го числа появилось новогоднее дерево, 27-го начали готовить горку. В тот день мэр Андрей Лузгин поделился у себя в сторис видео, на котором запечатлено, как конструкцию из снега поливают водой из резервуара пожарной машины.

В катке местным жителям сразу отказали: заливка может испортить плитку.