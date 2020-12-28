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Общество

Юбилейную площадь продолжают готовить к народным гуляньям

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В Пензе Юбилейная площадь постепенно преображается к новогодним праздникам. В воскресенье, 27 декабря, стало известно, что специалисты заливают там снежную горку.

Соответствующим видео в сторис своего аккаунта в соцсети Instagram поделился мэр Андрей Лузгин. В кадр попала конструкция из снега, которую поливают водой из резервуара пожарной машины.

Ранее пензенцы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву, что Юбилейную площадь никак не готовят к гуляньям на Новый год: не ставят елку и горку, не заливают каток.

«Площадь около новой филармонии, к сожалению, не чувствует приближения праздника. Столько места, можно оборудовать на радость людям», - отметила горожанка.

22 декабря специалисты установили там елку. Горка должна была появиться в том случае, если выпадет снег. Что касается катка, то его не будет, поскольку заливка может испортить новую плитку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео instagram.com/andreyluzgin
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Гость||

На набережной каток уже отзаливали, пора пилить на юбилейной

Гость||

А как же пандемия???

Гость||

Откуда на юбилейной площади новая плитка? Перекладывали что ли старую, "юбилейную"? И что это за плитка в Пензе, на которой ничего нельзя делать? В других городах плитка всё терпит.

Снежная горка - это, конечно, круто. А деревянную нельзя сколотить?

Имя: Гость
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