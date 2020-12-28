Юбилейную площадь продолжают готовить к народным гуляньям

28.12.2020 | 09:30

В Пензе Юбилейная площадь постепенно преображается к новогодним праздникам. В воскресенье, 27 декабря, стало известно, что специалисты заливают там снежную горку.

Соответствующим видео в сторис своего аккаунта в соцсети Instagram поделился мэр Андрей Лузгин. В кадр попала конструкция из снега, которую поливают водой из резервуара пожарной машины.

Ранее пензенцы пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву, что Юбилейную площадь никак не готовят к гуляньям на Новый год: не ставят елку и горку, не заливают каток.

«Площадь около новой филармонии, к сожалению, не чувствует приближения праздника. Столько места, можно оборудовать на радость людям», - отметила горожанка.

22 декабря специалисты установили там елку. Горка должна была появиться в том случае, если выпадет снег. Что касается катка, то его не будет, поскольку заливка может испортить новую плитку.