10.10.2020 | 13:39

В субботу, 10 октября, пензячка Елена разместила в социальной сети «ВКонтакте» фото покрашенного подвесного моста через Суру. Внимание женщины привлекли недостатки работы специалистов.

«Как будто красил неаккуратно подросток из балончика, а не специально обученные и занимающиеся этим люди! И это покраска на 7 миллионов? Там перекрасили, тут недокрасили. В другом месте фонарь покрасили вместе с плафоном», - отметила горожанка.

По ее словам, итог работы ужасен. В поле зрения попадают то потеки, то недокрашенные балки. Также женщина задалась вопросом, почему канаты сохранили первоначальный вид, тогда как в предыдущий раз специалисты покрасили их тоже.

«Ужасное зрелище этот мост», - резюмировала горожанка.

Комментировавшие пост пензенцы посчитали, что специалисты не до конца выполнили свою работу и, возможно, недостатки еще исправят. Другие пользователи не согласились с ними: «Куда достали, там и покрасили», «Вы, наверное, никогда не красили? Если красят хорошо, то делают это сразу. А не сначала как попало, а потом хорошо».

Работы на объекте действительно еще ведутся. Специалисты приводят в порядок скрытую от пешеходов часть моста. После пескоструйной очистки на нижнюю часть металлической конструкции также нанесут краску.

Стоимость покраски составляет почти 7,5 млн рублей. Подрядчик получит их, как только объект будет принят. Кроме того, ему грозят штрафные санкции за срыв сроков сдачи работ. Впрочем, это произошло не по его вине: московская фирма задерживала поставки рубиновой эмали.

Фото Елены Серовой, vk.com/penza_live.