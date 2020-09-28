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Глас народа | Пензенцы обсудили в соцсети осквернение памятника Победы

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В понедельник, 28 сентября, предметом обсуждения в соцсети «ВКонтакте» стал инцидент у памятника Победы.

В группе «Черный список Пенза» появился снимок, на котором запечатлен мужчина, стоящий спиной к проезжей части. Автор фото сделал вывод о том, что тот справляет нужду.

«Люди, вы с ума сошли?» - назвал пост разместивший его пользователь.

У большинства горожан действия нарушителя вызвали шок и осуждение. «Ужас!», «Поймать и сжечь», «С ума сойти, совсем стыд потерял!», «Наверняка в семье были погибшие в войне родственники. По человеческим законам любого морально здорового общества санье в местах памяти и скорби трактуется как преступление», - возмутились они.

Некоторые пользователи не увидели осквернения в действиях мужчины.

«Лично я не вижу трагедии. Человек справил нужду недалеко от проезжей части. Вот если бы он подошел вплотную к памятнику и обоссал его, вот тогда появился бы действительно серьезный повод для обсуждения», «Ну и что? От этого памятник просядет?» - высказались горожане.

Одна из пензячек подняла тему отсутствия в областном центре общественных туалетов. Возражая ей, комментатор указал на обилие парковых зон в Пензе: «Заходи и делай свои дела».

Позже автор фото поделился с редакцией портала PenzaInform.ru видеокадрами инцидента. Судя по ним, причиной остановки мужчины у монумента стал именно физиологический позыв.

Ранее осквернением пензенцы называли зимнее катание со склона у памятника Победы. «Я на это смотрю с возмущением, потому что это святое место для наших горожан, для нашего города - памятник Победы в Великой Отечественной войне, и превращение в детскую площадку этого святого места возмущает всех участников Великой Отечественной войны», - высказал свое мнение известный пензенский ветеран Владимир Керханаджев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Если власти планируют снос Стелы Героям, смотрят снисходительно на уничтожение сквера Трех Гвоздик, то что вы хотите от обычных ментов?

Гость||

Гость писал(a):

Если власти планируют снос Стелы Героям, смотрят снисходительно на уничтожение сквера Трех Гвоздик, то что вы хотите от обычных ментов?
Расплодились дети героев ташкентского фронта, сели на шею народа и гадят .

Гость||

Выложили в сеть,теперь этого подонка найдут. По видеокамерам вычислят весь его путь, и где нибудь попадется лицо. Вычислят, впаяют штраф!

Гость||

Там толком ни чего не видно. Может он просто так стоит)))). ЛЮБУЕТСЯ Травкой.... Или у него цистит, есть такое заболевание, приспичит мало не покажется, понять можно.

Гость||

244 УК РФ здесь не применима,а вот 213 УК РФ ч.1. Хулиганство вполне ,осталось только найти тварь.

Имя: Гость
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