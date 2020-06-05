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Глас народа | Квартиры пензенцев с улицы Дзержинского превратились в сауны

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В четверг, 4 июня, в рубрику «Глас народа» обратились жители дома № 21 на улице Дзержинского в Пензе. Они пожаловались на «горячий источник» в подвале здания.

«Там проходит труба горячего водоснабжения, которую прорвало дня четыре назад. Вода бьет ключом из-под земли. Из-за этого в квартирах на первом этаже ужасное испарение, как в сауне, подвальный запах, мокнут стены, недалеко до вспучивания полов, скоро затопит подвал. Впоследствии нас ждут плесень и грибок», - рассказали горожане.

По их словам, они звонили в аварийную службу АО «Жилфонд Железнодорожного района», но толку оказалось мало.

«Они передали проблему в тепловую компанию, представители которой приедут устранять проблему только на следующей неделе. За это время много воды утечет, даже охотничьи сапоги не помогут спуститься вниз. Да при этом - кипяток!» - возмутились люди.

Пензенцы надеются, что проблему удастся устранить в более короткие сроки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Новость сообщил — Натали21
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Впоследствии нас ждут плесень и грибок», - рассказали горожане.
Ходите в масках.

Гость||

Дебилизм, перекрыть не могут?

Гость||

Гость писал(a):

Дебилизм, перекрыть не могут?
Дебилизм давно пора перекрывать. Он в буртасии прет из всех щелей.

Гость||

Гость писал(a):

Дебилизм давно пора перекрывать. Он в буртасии прет из всех щелей.
!!!

Гость||

Отремонтируют к 13 сентября.

Гость||

Денисов разберется

Имя: Гость
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