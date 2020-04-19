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Глас народа | Жителя Каменки возмутили нарушившие карантин горожане

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Житель Каменки попросил оставаться дома горожан, находящихся на карантине. Пост об этом он разместил в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 18 апреля.

Речь идет о жильцах подъезда одного из домов у сахарного завода. Оттуда госпитализировали больного с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился 17 апреля.

«Подъезд продезинфицировали, переписали всех жильцов, взяли у всех анализы и в общем-то и все. Но это не самое страшное. Самое страшное началось потом. Некоторые несознательные жители этого самого подъезда, положив болт на себя и окружающих, начали разбегаться кто куда, как только последняя скорая завернула за угол дома», - рассказал автор поста.

По его словам, он сообщил о нарушении правоохранителям, однако на ситуацию это не повлияло.

«Вечером еще присутствовал сотрудник полиции, а сегодня уже никого и ничего. Иди выходи, гуляй и заражай», - возмутился горожанин.

В заключение он обратился к жильцам закрытого на карантин подъезда и отметил, что за нарушителями можно наблюдать по камерам на соседнем строении.

«Поэтому сидите дома и не подвергайте опасности себя и окружающих. В конце концов, если захотеть, то вас можно будет вычислить и оштрафовать за нарушение карантина. Но штраф ничто по сравнению с тем, какой опасности вы подвергаете окружающих», - написал горожанин.

11 апреля стало известно, что полиция сменила тактику работы с лицами, помещенными на карантин в связи с коронавирусной инфекцией. По адресам, где выявили больных с COVID-19, не будут выставлять посты.

Такие дома включают в маршруты патрульных автомобилей и пеших нарядов. Если правоохранители заметят граждан, которые получили предписание регионального управления Роспотребнадзора и должны находиться в изоляции, то людям грозит административная ответственность.

Таким образом, полиция рассчитывает на сознательность жителей региона.

Фото vk.com/sekretkamenka.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как же бесит уже эта фраза "сидите дома", во всех вариациях............

Гость||

СИДИТЕ ДОМА!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил о нарушении правоохранителям
доносчик растёт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

11 апреля стало известно, что полиция сменила тактику работы с лицами, помещенными на карантин в связи с коронавирусной инфекцией. По адресам, где выявили больных с COVID-19, не будут выставлять посты.
Ну, так-то верно. На ул. Карпинского, как вы уже знаете, закрывали подъезд на карантин - по сути кинули людей.

Гость||

Стукачей у нас хватает.

Гость||

Гость писал(a):

доносчик растёт
penzainform.ru писал(a):
положив болт

Гость||

Какая сознательность, нет ее.Люди ничего не боятся и не верят в коронавирус.А в "Караване"рядом с этим домом вчера действительно было много народа, включая из дома где живет зараженная женщина.Многие были без масок!А между тем Пензенская область единственная где количество умерших больше чем выздоровевших!

Гость||

Гость писал(a):

зараженная женщина.
А вот у 1 больной и 1 выздоровевший даже близким родственникам вирусок не передался.

Гость||

Каменцы,а в особенности жители сахарного микрорайона могут не бояться,так как вонища которая идет по городу от сахарного завода уничтожила всё живое в радиусе 20 км.

Гость||

жители этого самого подъезда, положив болт на себя и окружающих, начали разбегаться кто куда, как только последняя скорая завернула за угол дома»

========================================

Делится впечатлениями

Гость||

Стукачек уже вырос! А этом доме одни стукачи не дай бог в их дом придет зараза вот тогда и поглядим как они будут сидеть дома и вопше там не кто не куда не ходил только когда женщину забирали помогли сумки вынести и всё.ложь. и вопше в их доме сами все не соблюдают самоизоляции вчера стояли в 7 и обсуждали кости бабушки промывали свиньи.

Гость||

Какая сознательность, нет ее.Люди ничего не боятся и не верят в коронавирус.А в "Караване"рядом с этим домом...

--

Зачем так волноваться? Откуда такая осведомленность про народ в "Караване"? Сами там были или всё из окошка видели? Личности всех присутствующих каким образом установили? Хватит уже всех пугать! И так страшно.

Гость||

Носите маски,господа!!И меньше толпитесь!Вот о чем речь!

Имя: Гость
Комментарий:

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