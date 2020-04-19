19.04.2020 | 11:58

Житель Каменки попросил оставаться дома горожан, находящихся на карантине. Пост об этом он разместил в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 18 апреля.

Речь идет о жильцах подъезда одного из домов у сахарного завода. Оттуда госпитализировали больного с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился 17 апреля.

«Подъезд продезинфицировали, переписали всех жильцов, взяли у всех анализы и в общем-то и все. Но это не самое страшное. Самое страшное началось потом. Некоторые несознательные жители этого самого подъезда, положив болт на себя и окружающих, начали разбегаться кто куда, как только последняя скорая завернула за угол дома», - рассказал автор поста.

По его словам, он сообщил о нарушении правоохранителям, однако на ситуацию это не повлияло.

«Вечером еще присутствовал сотрудник полиции, а сегодня уже никого и ничего. Иди выходи, гуляй и заражай», - возмутился горожанин.

В заключение он обратился к жильцам закрытого на карантин подъезда и отметил, что за нарушителями можно наблюдать по камерам на соседнем строении.

«Поэтому сидите дома и не подвергайте опасности себя и окружающих. В конце концов, если захотеть, то вас можно будет вычислить и оштрафовать за нарушение карантина. Но штраф ничто по сравнению с тем, какой опасности вы подвергаете окружающих», - написал горожанин.

11 апреля стало известно, что полиция сменила тактику работы с лицами, помещенными на карантин в связи с коронавирусной инфекцией. По адресам, где выявили больных с COVID-19, не будут выставлять посты.

Такие дома включают в маршруты патрульных автомобилей и пеших нарядов. Если правоохранители заметят граждан, которые получили предписание регионального управления Роспотребнадзора и должны находиться в изоляции, то людям грозит административная ответственность.

Таким образом, полиция рассчитывает на сознательность жителей региона.

Фото vk.com/sekretkamenka.