Стало известно, где в области выявили новые случаи коронавируса

17.04.2020 | 10:13

На пятницу, 17 апреля, в Пензенской области количество заболевших опасным вирусом составило 119.

«Пришли подтверждения по 12 тестам. Пациенты (от 18 до 70 лет) - из Пензы, Бессоновки, Каменки, Бессоновского и Пензенского районов», - сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала вспышки коронавируса в области на учет поставили 8 748 человек. Сейчас медики наблюдают за состоянием 2 334 жителей региона, с наблюдения сняли 6 414.

«Большая часть под наблюдением, 2 145 человек, - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими и лицами, имеющими подозрение на коронавирусную инфекцию», - пояснили в штабе.

16 апреля губернатор Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям Пензенской области. Глава региона отметил, что в настоящий момент с подозрением на коронавирусную инфекцию в медучреждениях находятся более 180 человек.

«Многие из них будут иметь положительные тесты. Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения. Болезнь не щадит никого, под угрозой находится каждый!» - констатировал Иван Белозерцев, напомнив о соблюдении режима самоизоляции ради здоровья своего и близких.