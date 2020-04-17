Общество

Стало известно, где в области выявили новые случаи коронавируса

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На пятницу, 17 апреля, в Пензенской области количество заболевших опасным вирусом составило 119.

«Пришли подтверждения по 12 тестам. Пациенты (от 18 до 70 лет) - из Пензы, Бессоновки, Каменки, Бессоновского и Пензенского районов», - сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала вспышки коронавируса в области на учет поставили 8 748 человек. Сейчас медики наблюдают за состоянием 2 334 жителей региона, с наблюдения сняли 6 414.

«Большая часть под наблюдением, 2 145 человек, - жители Пензы и области, контактировавшие с заболевшими и лицами, имеющими подозрение на коронавирусную инфекцию», - пояснили в штабе.

16 апреля губернатор Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям Пензенской области. Глава региона отметил, что в настоящий момент с подозрением на коронавирусную инфекцию в медучреждениях находятся более 180 человек.

«Многие из них будут иметь положительные тесты. Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения. Болезнь не щадит никого, под угрозой находится каждый!» - констатировал Иван Белозерцев, напомнив о соблюдении режима самоизоляции ради здоровья своего и близких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Неужели как в Москве будет.... С каждым днем больше и больше

Гость||

Никто не соблюдает карантин.... В магазинах все без масок. На кассах стоят не срблюдая никакой дистанции... Люди до конца не верят. Что может случиться страшное

Гость||

Запретить нахождение без масок в закрытых помещениях(магазины,аптеки и т.д.)

Гость||

сколько человек в Каменке?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Многие из них будут иметь положительные тесты. Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения. Болезнь не щадит никого, под угрозой находится каждый!» - констатировал Иван Белозерцев,
Таки разтакоедело, чиновники(гос служащие) перечислят свой дневной заработок в фонд борьбы с короновирусом? Маски там, аппараты ИВЛ, антисептики и т.п. для мед учреждений и нуждающихся?

Или такое томко с собором прокатывало?

Гость||

Кассы долдны работать тоже через одну а о смысл 1.5 дистанции.... Кошмар вот и пойди детям за молоком... Заразишься

Гость||

Гость писал(a):

сколько человек в Каменке?
35 929

Имя: Гость
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