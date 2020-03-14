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Глас народа | В пензенской многоэтажке установили пандус для ветерана-инвалида

14.03.2020|15:24
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Проблема с пандусом в подъезде дома № 50 на проспекте Строителей в Пензе решена. Об этом сообщила внучка 82-летнего инвалида I группы, которая добивалась возможности вывозить престарелого родственника на прогулки.

В начале марта 20-летняя Дарья рассказала порталу Penzainform.ru, что ее дедушка-ветеран не может выйти из дома самостоятельно. Родственники подали заявку на установку пандусов в конце октября, но спустя четыре месяца ничего не было сделано.

3 марта информация была опубликована на портале, а на следующий день пришел мастер и начал устанавливать конструкцию.

В субботу, 14 марта, Дарья прислала фотографию пандуса. При отсутствии надобности он крепится к стене, а в случае необходимости откидывается на 90 градусов и дает возможность съехать на коляске через ступеньки. Кроме того, к стене подъезда приделан поручень для удобства передвижения инвалида.

«Здравствуйте! Извините, что долго не отправляла (фото. - Прим. ред.), находилась в другом городе. Вот пандус! Дедушку уже вывозили гулять! Спасибо вам!» - написала девушка.

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