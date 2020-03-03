03.03.2020 | 09:35

В редакцию портала PenzaInform.ru обратилась 20-летняя жительница Пензы Дарья, возмущенная халатным отношением управляющей организации к ее 82-летнему деду - инвалиду I группы.

«У нас нет возможности выйти из дома (проспект Строителей, 50) уже год, так как подъезд не оборудован пандусами. Мы обратились с подачей заявления на установку пандусов в АО «Арбековское» по адресу пр. Строителей, 56а, 26 октября 2019. Сегодня 29 февраля 2020! Не было принято никаких мер. Пандусы не установлены...» - посетовала девушка.

По ее словам, она несколько раз наведывалась в управляйку, но внятного ответа так и не услышала.

«Прошло уже четыре месяца. За это время мой дедушка перенес еще один инфаркт. Я бы очень хотела, чтобы пандусы установили до его смерти. И он наконец-то смог бы выбраться из квартиры», - заключила Дарья.

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