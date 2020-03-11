11.03.2020 | 09:45

Жителям Кузнецка запретили ходить по участку трассы М5, печально известному смертельными ДТП. Отважившимся на это приходится платить штраф.

Об этом в среду, 11 марта, в социальной сети «ВКонтакте» рассказал кузнечанин, пожелавший сохранить анонимность.

«После того как сбили девушку с ребенком, запретили ходить по трассе от «Мебель Поволжья» до Сухановки. Стоит постоянно милиция, штрафуют», - написал он.

По словам автора поста, правоохранители указывают на то, что местным жителям сделали дорогу на улице Веселой.

«Только забывают говорить, чтобы брали лодки», - посетовал горожанин.

На снимке, которым он поделился с пользователями, запечатлена улица, залитая водой. Пройти по ней, не замочив ноги, можно лишь в резиновой обуви.

31 августа на трассе у Сухановки автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 51-летнего водителя сбил двух пешеходов: 32-летнюю женщину и 9-летнего мальчика.

В результате горожанка и ребенок получили травмы. Женщина скончалась на месте, мальчика прибывшие на место ДТП медики госпитализировали.

По словам очевидцев, женщина успела оттолкнуть ребенка в сторону.

«Спасибо районной администрации, что отменили половину рейсов на автобусе Кузнецк - Сухановка. Люди на свой страх и риск идут через трассу пешком. Неоднократные жалобы результата не приносят, а количество жертв растет», - высказались тогда комментаторы.

После трагедии на этом участке трассы обустроили пешеходный переход и установили светофор.

Фото 2 vk.com/podslushanokuzneck.

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